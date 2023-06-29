Интересно, что желудок взрослого может вместить около 1,5 литра жидкости и пищи. Чтобы переварить все поступления, понадобится помощь полезных напитков, а точнее их составляющих.

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Какие напитки улучшают работу кишечника

Здоровый кишечник

Главная задача желудочно-кишечного тракта – обеспечить эффективное поглощение пищи и поддерживать баланс полезных микроорганизмов. Именно такая пищеварительная система считается здоровой. В частности обращать внимание следует на регулярность стула, наличие пищеварительного дискомфорта и состояние иммунной системы. Именно эти критерии помогут выявить и устранить проблемы с кишечником, возникающие из-за отсутствия нужной микрофлоры или воспаления.

К тому же многие люди сталкиваются с куда более неприятными последствиями: расстройствами пищеварения, вздутием или чрезмерным газообразованием. Облегчить эти симптомы или вообще лишить вас проблемы помогут ферментированные напитки.

Ферментация – это естественный процесс, когда микроорганизмы, в частности дрожжи или бактерии, превращают сахар в другие соединения, такие как спирт, кислоты или газы. В результате таких изменений напиток получает уникальный вкус, текстуру и дополнительные преимущества для здоровья.

Комбуча



Что выпить, чтобы улучшить кишечник / Фото Pexels

Комбуча – это собственно и суперполезный ферментированный чайный напиток, который сегодня можно найти на полках почти каждого супермаркета. Она содержит живые микробы, прекрасно дополняющие микрофлору кишечника.

Комбуча из супермаркета обычно пастеризована, что уничтожает природные микробы, благоприятные для кишечника. При покупке чайного гриба ищите бренды, которые добавляют живые микробы или пробиотики после пастеризации, чтобы вы могли получить преимущества для кишечника. Вы можете найти нужную информацию на этикетке,

– предупреждает эксперта по похудению Ким Линдси.