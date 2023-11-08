Если вы уже долгое время занимаетесь спортом или пытаетесь похудеть, вы уже заметили, как сложно терять вес в бедрах. Но эта часть тела должна быть в тонусе, ведь отвечает за многие процессы в вашем теле – бедра улучшают стабильность нижней части тела и предотвращают боли в пояснице. Лучшими упражнениями для бедер поделилась персональная тренерша Алисса Спарачино.

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Боковые выпады

Это упражнение для внутренней части бедра может растянуть ваши мышцы и заставить их работать гораздо активнее. Кроме того, боковые выпады могут исправить мышечный дисбаланс, если вы будете больше тренировать свою слабую ногу.

Для выполнения упражнения выполните следующие действия:

станьте ровно, ноги сведите вместе, а руки сцепите в замок перед грудью;

сделайте большой шаг вправо и опустите бедра назад, сгибая правое колено, чтобы опуститься в выпад. Левую ногу держите прямой, но не фиксируйте. Обе стопы должны смотреть вперед.

Щелкните правой ногой, чтобы исправить ее, и поверните ее к левой, чтобы стать в исходное положение. Повторите упражнение с другой ногой.



Выпады помогут похудеть в бедрах / Фото Pexels

Приседания сумо

Эти широкие приседания нацелены на то, чтобы растянуть непосредственно внутренние мышцы бедра, но это упражнение достаточно сложное, поэтому прорабатывает целые группы мышц и суставов – ягодицы, подколенные сухожилия и даже пресс.

Встаньте в стойку, расставив ноги немного шире ширины плеч, а стопы поверните под углом в 45 градусов. Руки снова сцепите в замок перед грудью.

Во время вдоха присядьте, сгибая колени. Старайтесь держать бедра параллельными или по крайней мере так широко, как вам позволяет ваша растяжка. Не опускайте грудную клетку и держите спину прямой.

На выдохе нажмите на ступни, возвращаясь в исходное положение.



Приседания следует выполнять для усиления ног / Фото Pexels

Выпады с тяжестью тела

Это упражнение также будет очень полезным, поэтому не стоит выпускать его с ваших тренировок.

Любое упражнение с одной ногой, которое выполняется с полным диапазоном движений (бедра ниже параллели) стоя, прекрасно подходит для внутренней части бедер, но выпады являются моей личной любимой тренировкой,

– поделилась тренерша Аманда Рассел.



Выпады очень полезны для мышц ног / Фото Pexels

Для выполнения этого упражнения вам не нужно специальное оборудование, только немного места на полу.