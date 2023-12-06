Чтобы не начинать процесс похудения с Нового года – начните добавлять элементарные упражнения в свою жизнь уже сегодня. Утренняя тренировка поможет вам подтянуть живот и убрать округлость, образующуюся от накопления жира и расслабленных мышц.

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Тренер Эндрю Уайт рассказал о нескольких упражнениях, которые вы можете выполнять дома самостоятельно – это обратные скручивания, отжим в планке, подтягивание сидящих колен и подъем ног.

Обратные скручивания

Скручивание является отличным и эффективным упражнением на пресс. Они помогут вам привести в тонус мышцы нижней части живота.

Ложитесь на спину. Поднимите ноги и согните колени под углом 90 градусов. Напрягите пресс, чтобы оторвать бедра от пола и подтянуть колени к груди. Медленно опуститесь назад.

Как делать упражнение: смотрите видео онлайн

Отжим в планке

Планка действительно отлично справляется со сжиганием жира на животе. Если к планке добавить скручивание бедер – результат будет впечатляющим.

Начните с положения планки на предплечьях, сохраняя прямую линию от головы до пяток. Поверните бедра в одну сторону, опуская их близко к полу, затем вернитесь в центр и наклонитесь в другую сторону,

– рассказал Эндрю Уайт.

Подтягивание колен сидя

Это упражнение также эффективно для нижней части живота. Если вы часто сидите, можете легко ее интегрировать в свой распорядок дня.

Сядьте на край стула, положив руки вдоль бедер. Слегка откиньтесь назад и оторвите ноги от пола. Подтяните колени к груди, затем вытяните их назад, держа ступни приподнятыми.

Как делать упражнение: смотрите видео онлайн

Подъемы ног

"Подъемы ног интенсивно прорабатывают нижнюю часть брюшного пресса. Они также помогают улучшить гибкость нижней части тела", – отметил тренер.

Лягте на спину, выпрямив ноги. Медленно приподнимите ноги к потолку, держа их прямыми, затем опустите назад, не касаясь пола.

Как делать упражнение: смотрите видео онлайн

Ежедневное выполнение этих упражнений позволит вам уже через время заметить результаты. И помните, что для достижения идеального результата вы должны иметь здоровые привычки – правильно питаться и поддерживать водный баланс.