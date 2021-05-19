Однако хуже всего то, что эти ошибки могут привести к травмам, говорит персональная тренерша и писательница Тамара Приджетт из Нью-Йорка. И даже если сразу этого не произошло, это отнюдь не гарантирует, что в следующий раз после выполнения планки ваше тело будет в норме.

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Самые распространенные ошибки планки

Чаще всего, говорит спортсменка, люди заводят плечи вперед, что приводит к округлению грудного отдела позвоночника – части, которая начинается с тыльной стороны шеи и опускается к грудной клетке.

что приводит к округлению грудного отдела позвоночника – части, которая начинается с тыльной стороны шеи и опускается к грудной клетке. Распространенной ошибкой является также слишком высокая позиция . Это означает, что пресс не работает так сильно, как следует.

. Это означает, что пресс не работает так сильно, как следует. Кроме того, выполняя высокую планку, люди могут опускать таз, что провоцирует чрезмерное растяжение поясничного отдела позвоночника.

Я также вижу, как люди делают какие-то странные вещи с головой, держа планку. Это или наклон назад, будто они пытаются поднять взгляд к потолку, повернувшись так, чтобы видеть себя в зеркале. Или свисают так низко, что им хорошо видно живот и обувь. Эти положения неправильны и могут привести к большому стрессу на позвоночнике,

– говорит Приджетт.

Голову нужно держать в нейтральном положении, добавляет тренерша, так, чтобы она была на одной линии с шеей и спиной. Это позволит позвоночнику принять наиболее правильное состояние и таким образом вы избежите нежелательных травм.



Стоя в планке, держите голову, шею и позвоночник на одной линии / Фото popsugar

А если вы не уверены, что правильно стоите в планке, она советует воспользоваться помощью тренера или друга, которые со стороны могут оценить вашу форму во время выполнения упражнения.

Как делать планку правильно