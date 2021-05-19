Однако хуже всего то, что эти ошибки могут привести к травмам, говорит персональная тренерша и писательница Тамара Приджетт из Нью-Йорка. И даже если сразу этого не произошло, это отнюдь не гарантирует, что в следующий раз после выполнения планки ваше тело будет в норме.
Узнайте также 7 упражнений для комплексной тренировки на все группы мышц: видео
Самые распространенные ошибки планки
- Чаще всего, говорит спортсменка, люди заводят плечи вперед, что приводит к округлению грудного отдела позвоночника – части, которая начинается с тыльной стороны шеи и опускается к грудной клетке.
- Распространенной ошибкой является также слишком высокая позиция. Это означает, что пресс не работает так сильно, как следует.
- Кроме того, выполняя высокую планку, люди могут опускать таз, что провоцирует чрезмерное растяжение поясничного отдела позвоночника.
Я также вижу, как люди делают какие-то странные вещи с головой, держа планку. Это или наклон назад, будто они пытаются поднять взгляд к потолку, повернувшись так, чтобы видеть себя в зеркале. Или свисают так низко, что им хорошо видно живот и обувь. Эти положения неправильны и могут привести к большому стрессу на позвоночнике,
– говорит Приджетт.
Голову нужно держать в нейтральном положении, добавляет тренерша, так, чтобы она была на одной линии с шеей и спиной. Это позволит позвоночнику принять наиболее правильное состояние и таким образом вы избежите нежелательных травм.
Стоя в планке, держите голову, шею и позвоночник на одной линии / Фото popsugar
А если вы не уверены, что правильно стоите в планке, она советует воспользоваться помощью тренера или друга, которые со стороны могут оценить вашу форму во время выполнения упражнения.
Как делать планку правильно
- Станьте на колени.
- Опираясь на ладони и пальцы ног, поднимите колени так, чтобы ваши ноги были прямыми.
- В это время ваши ягодицы должны быть сжатыми, а руки должны разместиться прямо под плечами.
- Напрягите мышцы пресса, чтобы держать себя наверху и не давать животу торчать.
- Голову и позвоночник держите на одной линии, не позволяя спине прогибаться, а подбородок не подтягивайте к груди.
- Ваше тело должно выглядеть, как длинная прямая шпала.