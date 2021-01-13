Витамин K: за что отвечает, в каких продуктах содержится и как устранить дефицит
Витамин К – важный элемент, который отвечает за свертываемость крови, обмен веществ, нормальную работу почек, усвоения кальция и витамина D. А его дефицит провоцирует кровотечения, ломкость костей и ухудшение работы сердечно-сосудистой системы. Итак, что нужно знать об этом витамин и продукты, в которых он содержится?
Ученый Генрих Дам в 1929 году изучал на цыплятах последствия диеты без содержания холестерина. Когда у птиц начались кровоизлияния, ученый вернул в их рацион исключенный элемент, но это не устранило побочных эффектов. Тогда Дам обеспечил цыплятам полноценное питание. Однако оказалось, что кровоизлияние прекратились благодаря веществам, содержащимся в злаках и продуктах растительного происхождения, сообщает RBC. В 1939 году ученые получили еще один элемент, который останавливает кровотечение. Но полученное вещество владело другими свойствами. Эту группу назвали витамином K, разделив их на растительный – К1, и животный – К2 элементы.
Сегодня в рационе человека доминируют именно эти два элемента.
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Подвиды витамина К
К1, который также называют филлохиноном, содержится в растительной пище и составляет около 75–90% всего витамина К, который потребляет человек. Он предотвращает развитие остеопороза, способствует усвоению кальция, отвечает за прочность костей и работу почек.
К2 содержится в продуктах животного происхождения, а также производится кишечными бактериями. Подвиды К2 называются менахинонами. Они улучшают работу сердечно-сосудистой системы, предотвращают раннее старение кожи, положительно влияют на работу желудочно-кишечного тракта и тормозят рост раковых клеток.
Точной суточной нормы витамина К не существует, но диетологи считают, что оптимальная доза для мужчин – 120 микрограммов элемента и 90 микрограммов – для женщин. Но чтобы пополнить запасы элемента, не стоит бежать в аптеку. Достаточно – наладить сбалансированный рацион, который будет включать растительную пищу и мясо.
Капуста
Капуста / Фото Pexels
Один из самых доступных источников витамина К – белокочанная капуста. В одной порции овоща содержится 531 микрограмм витамина К. Листья капусты являются источником пищевых волокон и растительных стеринов, которые помогают снизить уровень холестерина в крови. А порция салата на основе этого овоща поможет снизить риск язв.
Шпинат
Шпинат улучшает пищеварение, ускоряет метаболизм и содержит белок, железо, марганец и йод. В 100 граммах шпината содержится 483 микрограмма витамина К, что составляет 402% от суточной нормы.
Брокколи
Брокколи / Фото Pexels
Брокколи хорошо влияет на пищеварение, иммунную систему, является источником антиоксидантов и обладает противовоспалительными свойствами. В 100 граммах такой капусты содержится 141 микрограмм витамина К. А низкая калорийность этого продукта делает его идеальной пищей для людей с диабетом.
Киви
Киви богат антиоксидантами, витаминами С, К и В. Также в нем содержатся минералы, среди которых – калий, магний, железо, йод, цинк и кальций. Фрукт содержит более 40 микрограммов витамина К, что составляет 34% от суточной нормы.
Авокадо
Авокадо / Фото Pexels
В 1998 году этот фрукт занесли в Книгу рекордов Гиннесса за его уникальную энергетическую ценность. L-карнитин в его составе ускоряет метаболизм, а пищевые волокна, клетчатка и жирные кислоты способствуют снижению уровня холестерина. Среднее авокадо содержит 21 микрограмм витамина К.
Говяжья печень
Говяжья печень обладает высокой питательностью и большим количеством белка, которые играют важную роль в строительстве организма. Железо в составе мяса повышает уровень гемоглобина, фосфор и магний – улучшают работу мозга, а аминокислоты – укрепляют мышцы и ткани. Также этот продукт содержит большое количество витаминов А, К, С и D. На 100 грамм говяжьей печени приходится 106 микрограмма витамина К.
Курица
Курица в рационе / Фото Pexels
Это мясо содержит железо, фосфор, кальций, селен, цинк и медь. Кроме этого курица богата витаминами группы B, которые поддерживают иммунную систему и улучшают пищеварение. Насчет витамина К, – здесь его несколько меньше, чем в печени. В 100 граммах продукта содержится 60 микрограмма элемента.
Дефицит витамина К
Дефицит витамина К у здоровых людей со сбалансированным рационом встречается редко, поскольку продукты, которые мы едим содержать достаточное количество К1, а К2 – производится организмом.
Однако дефицит грозит младенцам, людям старшего возраста и тем, кто принимает лекарства, которые препятствуют усвоению витамина. Недостаток К1 и К2 приводит к кровотечениям, ломкости костей и ухудшению работы сердечно-сосудистой системы. Чтобы диагностировать дефицит, необходимо пройти анализы, которые может назначить врач.
Источники витамина К / Фото Pexels
Избыток витамина К
Передозировка витамином К тоже встречается редко, чаще всего – в тех случаях, если пациент решил устранить дефицит с помощью витаминных комплексов, без предварительной консультации у врача. Среди побочных симптомов такого решения – увеличение количества тромбоцитов в крови, нарушение пищеварения, тошнота и подкожные кровоизлияния.
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