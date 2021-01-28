Какие напитки способны зарядить энергией на весь день и как их приготовить. Рассказываем о 5 вариантах, которые станут отличной альтернативой кофе.

Источник: Beauty Hack

Если холод принес с собой усталость и стресс, а утренние пробуждения невозможны без нескольких чашек кофе, стоит менять свои привычки и пробовать что-то новое. Например, начните день с напитков, которые не содержат кофеина.

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Каждый из предложенных вариантов можно приобрести в готовом виде или же – приготовить дома, используя натуральные ингредиенты. Гарантируем, что каждый из этих напитков наполнит организм питательными микроэлементами и поможет снять стресс.

Кокосовое молоко

Кокосовое молоко используют не только для профилактики заболеваний желудочно-кишечного тракта, но и как напиток, который тонизирует и заряжает энергией. Множество сторонников здорового образа жизни отмечают, что растительное молоко работает не хуже, чем кофе. Один стакан кокосового молока повышает гемоглобин в крови, устраняет головокружение и слабость. А регулярное употребление напитка – нормализует функции нервной системы.

Молоко добывается из кокоса: мякоть плода натирают и выжимают сок через марлю. Консистенция напитка зависит от количества выжиманий.

Имбирный чай



Польза имбирного чая / Фото iStock

Чай на основе имбиря – лучший вариант для повышения работоспособности и улучшения нервной системы. Поэтому употреблять его после пробуждения – хорошее решение для тех, кого ожидает напряженный рабочий день. Да и противовоспалительные свойства имбиря никто не отменял.

Лучше всего использовать свежий корень, который можно натереть на терке или перемолоть в блендере. Однако измельчать корнеплод лучше с кожурой. Именно она содержит гингерол – вещество, которое улучшает настроение и снимает усталость.

Чтобы приготовить чай, залейте натертый имбирь горячей водой и оставьте напиток на 10 минут. Чтобы вам не мешал молотый имбирь – процедите напиток. А для насыщенного вкуса – добавьте в чай ​​ложку меда или корицы.

Смузи из миндального молока

Миндальное молоко помогает снимать усталость и бороться со слабостью. А дополнительные ингредиенты, наполненные витаминами и питательными веществами, обеспечат чувство сытости на первую половину дня.

Смешайте миндальное молоко, авокадо, лесной орех и лимон в блендере, чтобы получить однородный низкокалорийный напиток.

Чай из женьшеня



Чай с женьшеня / Фото iStock

Повысить общий тонус поможет корень женьшеня, который может завариваться как самостоятельный напиток или добавляться в обычный чай. В состав женьшеня входят активные вещества, что помогают вырабатывать гормоны, которые активизируют клетки головного мозга. Если регулярно употреблять такой чай, то можно преодолеть хроническую усталость.

Напиток из овса

Овес улучшает умственную деятельность человека, а также насыщает организм клетчаткой и углеводами, которые увеличивают запасы энергии.

Сделать бодрящий напиток просто: взбейте в блендере две столовые ложки овсяных хлопьев и один стакан миндального молока. Для насыщенного вкуса добавьте мед.