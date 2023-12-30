Тревожность – это внутреннее состояние напряжения и нервозности, которое может возникать в разных ситуациях. Тревожность определяется чувством страха и душевным дискомфортом.

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Определенную тревогу мы можем испытывать из-за каких-то событий или будничных хлопот, однако это длится не долго – от нескольких часов до нескольких дней. Впрочем, для кого-то тревожность – это длительный стресс, который может перерасти в тревожное расстройство.

Как понять, что человек испытывает тревожность

Долго не отвечает в чатах или игнорирует звонки. Это может свидетельствовать о тревожном состоянии, а чат или множество звонков может только усиливать это ощущение.

Внезапно меняет планы. Волна тревоги может заставить человека отменить планы в последний момент.

Избегает личных встреч, удаляется. В свободное время человек остается в одиночестве. Ему трудно посещать мероприятия, встречаться с друзьями или коллегами и делать вид, будто все хорошо.

В разговоре избегает зрительного контакта. Вы должны понять, что это не признак безразличия или неуважения. Просто человек с тревожностью не хочет, чтобы на него обращали внимание, а разговор лицом к лицу может быть некомфортным.

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Говорит без остановки, перебивает. Людям с тревожностью тяжело управлять своими эмоциями и мыслями. Если во время разговора наступает тишина, они всячески пытаются ее заполнить.

Ведет себя свысока, раздражается по пустякам. Человек с тревожностью часто находится "на грани", и любая эмоция может стать "последней каплей".

Если вы или ваши близкие страдаете тревожностью, то попробуйте несколько вещей, которые помогут вам ее немного избежать: