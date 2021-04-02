Если вы не являетесь поклонницей изнурительных тренировок, однако мечтаете подкачать пресс – вам понравится идея пассивных занятий, включающих вибрацию всего тела (WBV), более известных, как тренировки на платформе Power Plate.

Чтобы начать упражнение, необходимо встать на специальную платформу, согнув колени под углом примерно 30 градусов. Power Plate вибрирует с частотой 30 раз в секунду. По мнению спортивных тренеров, подобная вибрация обманывает тело: ощущение падения заставляет активизировать рефлексы страха, что приводит к ускоренному сокращению мышц.

Читайте также Что произойдет с телом, если ежедневно приседать по 20 раз: объяснение тренера

Считается, что Power Plate улучшает кровообращение, мышечную силу и гибкость, а также помогает телу быстрее восстановиться после тренировок. Регулярные занятия усиливают метаболизм, увеличивают минеральную плотность костей и улучшают лимфатический отток. В то же время виброгимнастика полезна для тех, кто стремится уменьшить выраженность целлюлита. Упражнение стимулирует выработку коллагена, необходимого для гладкости кожи.

Что говорит наука

Виброгимнастика – Видео с канала FitClub4Health

Седрик Брайант, главный научный сотрудник Американского совета по фитнесу, считает, что виброгимнастика имеет потенциал, но чтобы подтвердить преимущества для здоровья, необходимы дополнительные исследования.

Шумиха вокруг возможностей виброгимнастики значительно опережает исследования и научные данные. При этом, с концептуальной точки зрения, такие упражнения могут улучшить силу, стабильность и выносливость мышц, а также увеличить плотность костей,

– заключает ученый.

В исследовании с участием 90 женщин в постменопаузе, группа ученых обнаружила увеличение плотности бедренной кости среди участниц, которые использовали Power Plate. Для достижения эффекта женщины пользовались тренажером по 30 минут 3 раза в неделю в течение 6 месяцев.

В другом исследовании, ученые обнаружили, что пожилые люди, которые не могли заниматься традиционными физическими нагрузками, отмечали у себя укрепление мышц и повышение скорости движений после использования Power Plate.

Виброгимнастика без Power Plate

Вы можете достичь желаемого эффекта без подставки для ног. Для этого достаточно подниматься на носках так, чтобы пятки оторвались от пола всего на 1 сантиметр. Затем пяти стоит вернуть в исходное положение. Такие сотрясения следует выполнять без спешки (1 повтор раз в 1 секунду). После 30 повторений нужно сделать перерыв на 5 – 10 секунд.