Ученые со всего мира пытаются пролонгировать так называемую "продолжительность здоровья" – количество здоровых лет нашей жизни. Как это сделать, рассказываем дальше.

Интересно Три признака на коже, указывающие на проблемы с печенью

Возможно ли продлить "длительность здоровья"

Зарождается новая отрасль, стремящаяся произвести революцию долголетия, чтобы жить не только дольше, но и лучше. Одним из ее представителей является калифорнийский предприниматель Брайан Джонсон, который тратит миллионы в год, чтобы уменьшить свой биологический возраст. Ему 45, но хочет, чтобы его тело выглядело моложе.

Мужчина пытается отсрочить старение во избежание риска развития ряда заболеваний. Брайан ежедневно просыпается в 5 утра, через час ест впервые за день, а еще через 5 – второй и последний раз. Также потребляет соответствующие пилюли, занимается спортом и многочисленными процедурами. Джонсон говорит, что лазерное лечение уменьшило возраст его кожи на 22 года.



Ведите здоровый образ жизни / Фото Pexels

Образ жизни на 93% влияет на ваше долголетие, только 7% – это генетика. Основываясь на данных, если мы будем соблюдать здоровый образ жизни, я считаю, что большинство людей может дожить до 95 лет в хорошем здоровье. Поэтому 15 – 17 дополнительных лет здоровой жизни доступны всем,

– говорит Эрик Вердин, директор Института исследования старения Бака.

Вердин рассказал о своем распорядке дня. Это большое количество упражнений, временное голодание, хороший сон, общение и минимизация алкоголя. "Новичкам", которые хотят снизить свой биологический возраст, ученый советует попробовать 14 из 24 часов не потреблять калории, следить за телом, проанализировать потенциальные риски для здоровья.

Главный совет – делать все для предупреждения проблем, а не устранения их последствий. Теоретически со временем может появиться специальный препарат, который будет "добавлять" людям несколько лет. Однако это, скорее всего, будет очень дорого для широкой общественности.

Поэтому, пока лекарства против старения нет, ведите максимально здоровый образ жизни: хорошо спите, занимайтесь спортом, правильно питайтесь и… не забывайте общаться с людьми.