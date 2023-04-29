Именно изменения на коже могут предупредить, что у вас есть проблемы с печенью, в частности, развилась жировая болезнь. Рассказываем, на что нужно обращать внимание.

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Как распознать проблемы с печенью через кожу

Жировая болезнь печени бывает двух видов – неалкогольная (вызванная накоплением жира в печени) и алкогольная (появляется из-за чрезмерного употребления соответствующих напитков).

У некоторых людей с этим заболеванием развиваются осложнения. Так, фиброз печени может перерасти в цирроз, что потенциально опасно для жизни, ведь может вызвать печеночную недостаточность.

Более того, такие повреждения органа необратимы, поэтому важно предотвратить развитие проблем. Для этого следует выявлять цирроз на ранних стадиях. Некоторые его признаки могут появиться на коже – зуд, пожелтение или легкое образование синяков.



Следите за своей кожей / Фото Pexels

Следует также заметить, что симптомы жировой дистрофии печени часто не проявляются, пока болезнь не прогрессирует до цирроза. Иногда предварительными симптомами могут быть боли в животе или ощущение переполненности в верхней правой части.

Также вы можете ощущать тошноту, потерю аппетита или потерю веса. У других людей могут развиться желтуха, отеки живота и ног, сильная усталость, спутанность сознания и слабость.

Британский фонд печени отмечает, что если появляются темно-черные стулы или темная моча, то нужно обращаться за неотложной медицинской помощью. И не только. При любых симптомах идите к медицинским специалистам, чтобы они назначили эффективное лечение.