Конечно, жить, полностью избегая вредных привычек, почти невозможно. Однако некоторые из них вредят вам сильнее, чем вы даже можете вообразить. В частности, на работу вашего мозга влияет график сна, питание и количество движения.

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Проблемы со сном

Если у вас несбалансированный график сна, помните, что это может повлиять не только на качество отдыха и продуктивность, но и на работу мозга в целом. Кроме того, недостаток сна может быть одной из причин деменции и болезни Альцгеймера.

Попытайтесь избегать кофеина и алкоголя вечером и откладывайте гаджеты перед сном, и вы очень быстро заметите положительные результаты.

Одиночество

Люди очень настроены на социальные контакты и нуждаются в определенном количестве общения в день. И здесь важны не подписчики в соцсетях, а подлинное чувство связи с людьми. Наличие всего нескольких близких друзей сделает вас более счастливыми и продуктивными.

Люди, имеющие близкий круг общения, гораздо реже страдают от проблем с мозгом. Если вы чувствуете себя одинокими в последнее время, позвоните друзьям или найдите себе новое хобби, которое задействует других людей – танцы, шахматы или другие настольные игры.

Вредная еда

Оказывается, у людей, употребляющих много гамбургеров, картофеля фри и сладких напитков, уменьшаются части мозга, связанные с обучением, памятью и психическим здоровьем.



Нездоровая пища может навредить умственным способностям / Фото Pexels

Полезная пища, а именно ягоды, овощи, орехи и целозерновые продукты, поддерживают работу мозга и замедляют умственный упадок. Убедитесь, что вы потребляете достаточно клетчатки и витаминов, и тогда ваше здоровье будет на высоте.

Частое использование наушников

Да, даже такая безобидная привычка, как прослушивание музыки в наушниках, может серьезно навредить когнитивным способностям. Воздействие громкой музыки касается не только ушей, но и мозга, и в пожилом возрасте может вызвать болезнь Альцгеймера и потерю мозговой ткани.

Убедитесь, что вы не слушаете музыку дольше двух часов подряд и старайтесь не включать громкость сильнее, чем на 60% от максимальной громкости устройства.