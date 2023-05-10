Конечно, от солнца сложно умереть, но лучи негативно повлияют на кожу, ведь меняют клетки, что повышает риск меланомы. Поэтому важно защищаться и выбирать правильную одежду. Рассказываем об этом подробнее.

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Как защищаться от солнца

Онкодерматолог Мария Кукушкина подчеркивает, что защита от воздействия солнца должна стать нормой жизни. Это лучшая профилактика рака кожи и меланомы, ведь именно ультрафиолетовые лучи меняют клетки.

Интересно: если вы при жизни хотя бы пять раз сильно обгорели на солнце, риск заболеть меланомой увеличивается вдвое.

Даже в пасмурный день советуют использовать солнцезащитный крем, если пребывание на улице будет долгим и вы можете получить ожоги (это время определяется индивидуально). Интересно, что специальный детский противосолнечный крем рекомендуют наносить детям от 6 месяцев.



Не пренебрегайте кремом против солнца / Фото Pexels

Кроме риска развития рака, солнечные лучи еще и провоцируют старение кожи. Это делают лучи типа а, разрушая коллаген и эластин. Лучше всего купить аптечные кремы для солнцезащиты с широким спектром действия.

От лучей b защищает именно SPF. У аббревиатуры обычно пишут и цифру – 15, 30 или 50. Например, если ваша кожа через пять минут на солнце уже краснеет, то с кремом SPF 15 это время увеличится в 15 раз. От лучей типа а защищает фактор РА – Protection A. У РА стоят плюсы от одного до четырех. Чем их больше, тем лучше защищает крем. Следует выбирать крем, где есть и SPF, и РА,

– подчеркивает Мария Кукушкина.

Под одежду кремы нет смысла наносить, ведь это уже хорошая защита от лучей. Лучше всего одевать светлые тона, ведь они лучше выполняют задачу отражать лучи. Не забывайте о широкой шляпе и солнцезащитных очках. Они должны быть с пометкой UVA/UVB (защита от ультрафиолета) и прилегать к лицу.