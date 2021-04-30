Выход из поста должен быть осмысленным. Важно не перегрузить свой организм после 48 дней очистки. За время воздержания от жирной пищи животного происхождения, человеческий желудок перестраивает обменные вещества, поэтому резкое возвращение к тяжелым продуктам в неограниченном количестве, может спровоцировать проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Диетологи утверждают, что самое разумное решение – в первый день выхода из поста скушать только яйца и кулич. Перед сном можно выпить стакан кефира. И уже со второго дня вводить в рацион мясо, гарниры, первые блюда и сладости.

Читайте также Как поддержать здоровье печени ответы на 6 важных вопросов

Вот 5 советов, которые помогут вам есть по мере и не навредить желудку.

Начните с еды, которая легко усваивается

Чтобы подготовить свой организм к повседневной еде, начинайте постепенно добавлять в свой рацион кисломолочные продукты (кефиры, натуральные йогурты, нежирный творог), они хорошо усваиваются организмом.

Далее вы можете попробовать яйца, рыбу, птицу. В последнюю очередь в рацион вводится мясо (примерно на 4 – 5 день выхода из поста). Начните с телятины и уже в конце вернитесь к свинине.

Ешьте небольшими порциями

Разбейте всю пищи, которую вы хотите съесть, на мелкие порции и перекусывайте каждые 2 – 3 часа. Этому совету следует придерживаться хотя бы 2 первых дня после выхода из поста.

Ешьте не более чем 1 яйцо в день

Одно из традиционных блюд Пасхи – отварные яйца. Но их чрезмерное количество тоже не полезно для желудка, который только-только вышел из поста. Поэтому врачи рекомендуют съедать не более одного яйца в день.

Осторожно со сладостями

Выпечка с кремом, большим количеством сахара и шоколада – не лучший выбор в первые дни выхода из поста. Замените сладости на кулич, а когда организм привыкнет к новому рациону – пробуйте десерты.

Двигайтесь и пейте много воды

Стакан воды до застолья способствует образованию ферментов, которые обеспечивают правильное переваривание продуктов. Завершив трапезу, не спешите расслабляться. Чтобы избежать набора лишних килограммов из-за злоупотребления белковых продуктов – больше двигайтесь.

Соблюдение этих простых советов – залог веселых и уютных праздников.