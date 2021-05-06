Если вы часто работаете с древесиной, проводите время в лесу или босиком ступаете на старый деревянный паркет – вам знакомо понятие заноз. Обычно они не представляют проблемы, а вытянуть инородный предмет можно даже в домашних условиях. Но что происходит, если он засел очень глубоко? Можно ли оставить занозу и что случится, если вы это сделаете?

Любые инородные тела, которые повреждают кожный покров, позволяют бактериям проникать внутрь организма. При этом органические осколки, например, шипы розы, могут содержать грибки и бактерии, которые провоцируют инфекции. Если после контакта шипами не продезинфицировать рану и не пройти курс лечения противогрибковыми препаратами, вы можете заразиться грибком Sporothrix, который вызывает воспаление и отек.

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Несмотря на то, что стекло или пластик могут сильнее травмировать кожный покров, древесина, кактусовые шипы и колючки от цветков особенно опасная вещь, которую не стоит оставлять под кожей. Именно органические материалы вызывают мелиоидоз (болезнь садовника).

Вместе с занозой в организм могут проникнуть бактерии столбняка (Clostridium tetani). Если человек не вакцинирован, то выделяются токсины, которые могут повлиять на нервную систему.

Также органические занозы переносят бактерии золотистого стафилококка (Staphylococcus aureus). В течение 24 часов у человека появится покраснение в месте повреждения кожного покрова, затем – начнется жар и озноб. Все это – признак тяжелой бактериальной инфекции.

Доктор Джеффри Билер, председатель педиатрии детской больницы Никлауса в Майами, советует обратиться за медицинской помощью, если вы не смогли вынуть сучок в домашних условиях. Конечно, не все осколки приводят к плачевным последствиям, но лучше перестраховаться.

Как вытащить занозу из тела – Видео с канала American Academy of Dermatology

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