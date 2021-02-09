Задержка менструации беспокоит всех женщин, которые заботятся о своем здоровье. В голове каждой сразу зажигается "красная лампа": если месячные отсутствуют, значит, – с организмом не все в порядке! Но для начала следует выяснить, действительно ли стоит паниковать из-за нескольких дней задержки.

Нормальный менструальный цикл длится от 22 – 25 до 35 дней. Его продолжительность вычисляем, начиная с первого дня последней менструации. После этого должно начаться кровотечение, которое в норме длится от 3 – 8 дней. Цикл можно назвать нерегулярным, если месячные задерживаются на 2 – 5 дней и происходит это довольно часто.

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Не стоит паниковать даже если задержка длится 5 дней и дольше. Ведь это не всегда означает, что вы беременны, либо что у вас возникли серьезные проблемы со здоровьем. Существует множество факторов, которые могут вызывать ситуативное нарушение цикла.



Как ускорить наступление месячных / Фото Pexels

Самые распространенные причины задержки менструации:

у молодых девушек задержка менструации является вполне естественным явлением – после менархе (первого менструального кровотечения) цикл стабилизируется самое раннее через 2 года;

– после менархе (первого менструального кровотечения) цикл стабилизируется самое раннее через 2 года; отсутствие месячных, которые должны быть "по плану", также не должно вызывать особого беспокойства у женщин в возрасте 45 – 55 лет, поскольку в период менопаузы цикл становится нерегулярным и терпеть такие "качели" придется, пока яичники не прекратят производить эстроген и репродуктивная функция женщины не угаснет;

и терпеть такие "качели" придется, пока яичники не прекратят производить эстроген и репродуктивная функция женщины не угаснет; сильное эмоциональное потрясение ;

; затяжной стресс;

строгая диета;

потеря либо, наоборот – набор веса;

простуда, другие инфекционные заболевания (особенно органов мочеполовой сферы);

(особенно органов мочеполовой сферы); физическое истощение;

недостаток сна ;

; прием некоторых лекарств;

переезд (особенно при изменении климатических/часовых поясов).

Поэтому прежде, чем бежать в аптеку за тестом на беременность или в панике звонить своему гинекологу, вспомните, какой образ жизни вы вели в течение последнего месяца, а также – какие события пережили. Возможно, что-то из этого и спровоцировало нарушение менструального цикла.

Если подозреваете, что можете быть беременной, сделайте тест на беременность. Делать его можно в тот же день, когда ожидали начала менструации. Если результат отрицательный, а месячные так и не начались, через несколько дней сделайте тест повторно.

Когда нужно идти к врачу

Причиной задержки могут быть гормональные нарушения поэтому, если такое случается с вами не впервые, желательно обратиться к гинекологу. После проведения соответствующих исследований, врач может назначить синтетический прогестерон (гормон желтого тела) – препарат, который позволит в кратчайшие сроки отрегулировать цикл. При недостатке этого гормона менструации становятся нерегулярными, а в период между ними – могут появляться мажущие кровянистые выделения. Препарат принимают внутрь или вводят во влагалище в течение 5 – 7 дней, после чего должно начаться плановое кровотечение. Имейте в виду, что купить этот препарат в аптеке можно только по рецепту!

Если вы только недавно прекратили применять гормональную контрацепцию, будьте готовы, что аменорея (отсутствие месячных) может длиться даже полгода. Если же прошло шесть месяцев, а менструации до сих пор нет, обязательно проконсультируйтесь с врачом.

Через несколько дней после прекращения приема противозачаточных таблеток могут появиться мажущие кровянистые выделения или даже возникнуть кровотечение. Однако это еще не менструация. Настоящего менструального кровотечения следует ожидать через 3 месяца после отмены препарата.

Если месячных нет, но вы чувствуете зуд, жжение в области гениталий, заметили, что слизистая покраснела, тянет или болит низ живота, вагинальные выделения имеют неприятный запах, обязательно проконсультируйтесь со специалистом. Обратите внимание, что боль в животе, похожая на менструальную, чрезмерные белые выделения из влагалища на фоне аменореи могут указывать на беременность и одновременно сигнализировать о гинекологических заболеваниях.



Как ускорить наступление месячных / Фото Pexels

Как вызвать месячные в домашних условиях

Сразу хотим предостеречь – ни один из этих способов не имеет научного или медицинского подтверждения.

Если у вас регулярный цикл – травы, горячие ванны, витамин С, интенсивные физические упражнения отсрочить менструацию или ускорить ее наступление, скорее всего, не помогут. Если же нерегулярный – вполне возможно, что один из этих методов может случайно сработать.

Перед тем, как пробовать эти методы, обязательно убедитесь, что вы не беременны!

Примите теплую ванну

Достаточно горячая вода не только поможет расслабиться и снять напряжение в мышцах, но и за счет стимуляции кровообращения, повысит артериальное давление. Если раздражение кожи или ожоги не входят в ваши планы, проследите, чтобы это не был кипяток. Кроме того, в такой ванне вполне можно потерять сознание, а это уже создает прямую угрозу жизни.

Чтобы эффект был лучше, принимайте ванну не менее 30 минут. Массируйте круговыми движениями нижнюю часть живота. Выйдя из ванны, можете выпить стакан красного вина. Если не употребляете алкоголя - приготовьте травяной чай (из цветов черной мальвы, тысячелистника, календулы или мелиссы). Лягте в постель и положите на живот грелку, наполненную теплой водой.

Если на следующий день месячные не начались, повторите процедуру.

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Займитесь физической активностью

Важно, чтобы нагрузка была умеренной. Устройте генеральную уборку в доме или выполните цикл физических упражнений. Можно выбрать и такую ​​приятную альтернативу как занятия сексом.

Приготовьте настойку из мальвы

Это растение содержит фитоэстрогены (естественные аналоги эстрогена). 1 ст. л. травы, листьев или цветов залейте стаканом кипятка. Сосуд плотно закройте крышкой и настаивайте 20-30 минут. Принимайте по полстакана три раза в день, но начинайте прием за неделю до запланированной даты начала менструации.

Приготовьте настойку из зверобоя

Поможет отрегулировать цикл настойка зверобоя, однако будьте осмотрительны – это лекарственное растение является довольно токсичным, поэтому обязательно придерживайтесь правильного дозирования. Не принимайте зверобой вместе с антидепрессантами и не загорайте после этого!

Применяют зверобой преимущественно в сочетании с другими лекарственными травами. Возьмите в равных пропорциях зверобой, мяту, крушину, полынь, чистотел, можжевельник, петрушку и тысячелистник (эти травы можно приобрести в аптеке) и перемешайте. 2 – 3 столовых ложек смеси залейте 200 – 300 миллилитрами кипятка. Дайте настояться в течение 3 – 5 часов. Принимайте по ½ стакана дважды в день.



Употребляйте настойки разумно​ / Фото Pexels

Приготовьте настойку из петрушки

Если фитотерапевт из вас плохой, попробуйте более простой вариант – приготовьте настойку из петрушки. Это растение улучшает кровоснабжение и циркуляцию крови в матке, а благодаря эфирным маслам, которые входят в его состав, может также ускорить наступление менструального кровотечения (за счет стимуляции сокращений матки и уменьшения в организме уровня прогестерона – гормона, что "блокирует" начало менструации). Возьмите 15 грамм зелени и мелко порубите ее ножом. Залейте четырьмя стаканами воды. Прокипятите, несколько часов настаивайте и процедите. Принимайте по ½ стакана дважды в день после еды.

Если купили петрушку в аптеке (высушенную и фасованную в "чайные" пакетики), залейте такой пакетик стаканом кипятка (если петрушка не фасованная, возьмите 1 столовую ложку травы), настаивайте 5 минут, процедите. К полстакана настойки долейте полстакана теплой воды. Пейте вместо чая дважды в день (утром и вечером).

Внимание! При передозировке настойки из петрушки может возникнуть обильное кровотечение. Не принимайте средство, если не уверены, что вы не беременны, ведь таким образом, можно спровоцировать выкидыш. Не принимайте настойку, если у вас есть болезни почек или сердца, а также дольше 2-х недель, чтобы вызвать месячные, достаточно пропить средство в течение 1 – 2-х дней.

Можете принять таблетку аспирина

Этот препарат разжидит кровь. Кроме того, он действует как обезболивающее, противовоспалительное и жаропонижающее средство. Однако не злоупотребляйте этим медикаментом – 1 – 2 таблетки в день вполне достаточно. При передозировке он может вызвать сильное кровотечение и проблемы с печенью.