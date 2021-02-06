ПМС – это не заболевание и не временное угнетение настроения. Это сложный циклический комплекс симптомов, возникающий у некоторых женщин детородного возраста в лютеиновую фазу менструального цикла. При этом симптомы и патогенез у каждой женщины проявляется по-разному.

Поскольку каждая женщина имеет свои уникальные причины, симптомы и реакции на ПМС, в современной культуре укоренилась мысль, что ПМС – это нечто абстрактное и научно недоказанное. Но это совсем не так. Чтобы доказать это, предлагаем пройти короткий тест на знание фактов и мифов о предменструальном синдроме.

Читайте также: Можно ли заниматься спортом во время критических дней: ограничения и советы

Для начала проясним, что ПМС – это нозологическая единица, которая присутствует в международной классификации болезней и имеет вполне определенный код. У этого синдрома есть симптомы, характерные механизмы возникновения, различные методы лечения и способы профилактики.

Если вы слышите об этом впервые – советуем не медлить и пройти тест, который расскажет вам много нового о ПМС.

ПМС может быть спровоцирован различными факторами:

нарушением гормонального фона женщины (относительная гиперэстрогения и дефицит прогестерона во вторую фазу менструального цикла),

инфекционными заболеваниями органов малого таза,

патологией щитовидной железы (гипо- или гипертиреоз),

патологией сердечно-сосудистой системы,

патологией почек и надпочечников,

нарушениями центральной нервной системы,

гиповитаминозом,

хроническими стрессами,

вредными привычками,

осложненными родами,

абортом.

Помните, что боли, нарушения настроения и общая слабость – это не норма. Если вы замечаете у себя осложненные симптомы ПМС – измените привычки, начните вести здоровый образ жизни, обратитесь к квалифицированному специалисту, установите точную причину дискомфорта и получите назначение на эффективное лечение.

Нравятся тесты? Не останавливайтесь!

Пройти также: Правда или миф: тест на знание медицинских фактов