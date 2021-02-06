Проверьте, что вы знаете о предменструальном синдроме – тест
ПМС – это не заболевание и не временное угнетение настроения. Это сложный циклический комплекс симптомов, возникающий у некоторых женщин детородного возраста в лютеиновую фазу менструального цикла. При этом симптомы и патогенез у каждой женщины проявляется по-разному.
Источник:24 канал
Поскольку каждая женщина имеет свои уникальные причины, симптомы и реакции на ПМС, в современной культуре укоренилась мысль, что ПМС – это нечто абстрактное и научно недоказанное. Но это совсем не так. Чтобы доказать это, предлагаем пройти короткий тест на знание фактов и мифов о предменструальном синдроме.
Читайте также: Можно ли заниматься спортом во время критических дней: ограничения и советы
Для начала проясним, что ПМС – это нозологическая единица, которая присутствует в международной классификации болезней и имеет вполне определенный код. У этого синдрома есть симптомы, характерные механизмы возникновения, различные методы лечения и способы профилактики.
Если вы слышите об этом впервые – советуем не медлить и пройти тест, который расскажет вам много нового о ПМС.
ПМС может быть спровоцирован различными факторами:
- нарушением гормонального фона женщины (относительная гиперэстрогения и дефицит прогестерона во вторую фазу менструального цикла),
- инфекционными заболеваниями органов малого таза,
- патологией щитовидной железы (гипо- или гипертиреоз),
- патологией сердечно-сосудистой системы,
- патологией почек и надпочечников,
- нарушениями центральной нервной системы,
- гиповитаминозом,
- хроническими стрессами,
- вредными привычками,
- осложненными родами,
- абортом.
Помните, что боли, нарушения настроения и общая слабость – это не норма. Если вы замечаете у себя осложненные симптомы ПМС – измените привычки, начните вести здоровый образ жизни, обратитесь к квалифицированному специалисту, установите точную причину дискомфорта и получите назначение на эффективное лечение.
Нравятся тесты? Не останавливайтесь!
Пройти также: Правда или миф: тест на знание медицинских фактов
Поделиться новостью