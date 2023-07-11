Вы, вероятно, знаете, что длительное употребление нездоровой пищи, насыщенной жирами, углеводами и сахаром может усугубить и фигуру, и общее состояние организма. Но вы даже не подозреваете, к каким фатальным последствиям приведет ежедневное поедание бургеров, картофеля-фри и сладких газированных напитков.

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Почему не стоит есть фаст-фуд каждый день

Плохая репутация фаст-фуда вызвана тем, что он содержит очень много натрия и сахара. И хотя в последнее время рестораны быстрого питания предлагают более широкий выбор здоровых блюд, многие из них также содержат вредные вещества, о которых вы и не подозреваете.

Фаст-фуд создан, чтобы быть удобной, быстрой и недорогой едой для путешествующих. Но оказалось, что многие люди сейчас употребляют фаст-фуд так же, как мы используем рестораны – не просто "иногда",

– поделилась диетолог Рэйчел Гаргано.

Впрочем, врачи убеждены, что фаст-фуд не принесет большого вреда, если употреблять его умеренно и сочетать со сбалансированным рационом, богатым овощами и фруктами. Но проблема в том, что в индустрии фаст-фуда продукты намеренно делают необыкновенно вкусными и ароматными с помощью большого количества масла, сахара и ароматизаторов, и поэтому к нему хочется возвращаться снова и снова.

Но если вы будете есть фаст-фуд каждый день, прежде всего пострадает ваше сердце. Если вы едите по гамбургеру даже раз в неделю, это уже значительно повысит риск сердечно-сосудистых заболеваний. Избегать фаст-фуда следует и женщинам в постменопузе, ведь он у них повышает вероятность смертности от всех причин.

Также еда из ресторанов быстрого питания может привести к возникновению диабета 2-го типа.

Промышленность стремится сделать фаст-фуд лёгким для потребления. Это означает меньшее жевания, меньше клетчатки и больше жира. Если вы можете съесть его быстрее, это означает, что вы съедите его больше,

– рассказала Рэйчел Гаргано.



Фаст-фуд может привести к возникновению диабета / Фото Pexels

Пострадает от частого употребления жирной пищи и ваш кишечник. Дело в том, что в фаст-фуде почти нет клетчатки, необходимой для организма. Кроме того, она балансирует уровень сахара в крови и помогает дольше оставаться сытыми.

Клетчатка важна для поддержания развития колоний полезных для нас бактерий и даже может помочь предотвратить рост болезнетворных бактерий. Если вы не любитель регулярно готовить овощи, тогда выбирайте фаст-фуд, включающий овощи,

– утверждает диетолог.

Имейте в виду, что жирная пища, особенно поздно вечером, может также негативно повлиять на сон и повысить тревожность и уровень стресса.