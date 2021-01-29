Как заставить себя заниматься спортом? Чтобы 3–4 раза в неделю бодро просыпаться и идти на пробежку или посещать фитнес-зал? Чтобы регулярно заниматься йогой или наконец пройти онлайн-марафон? Прежде всего нужна железная воля. А также – эти простые лайфхаки.

Источник: My Handbook

Кажется, чтобы регулярно заниматься спортом должны сойтись множество благоприятных факторов. Приятная погода, позитивный настрой, энергия, хорошее самочувствие и отсутствие дел, работы или отдыха с друзьями. Но, к сожалению, такие моменты в жизни случаются редко.

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Поэтому, чтобы начать заниматься регулярно, вам понадобится немало силы воли, самоконтроля и соблюдения правильных привычек.

Не называйте тренировки "тренировками"



Как правильно тренироваться / Фото Pexels

Многие люди с радостью загораются идеей спорта ровно до того момента, как они представляют тренажерный зал, пот и крепатуру. После этих ассоциаций весь энтузиазм сходит на нет. Виноват в этом наш мозг: он всегда стремится экономить силы и делает все возможное, чтобы мы как можно больше ленились.

То, что кажется нам неприятным и тяжелым, мозг быстро отклоняет, находя существенные отговорки. Однако его можно обмануть, если вместо тренировок идти на прогулку, или организовывать подвижные игры с детьми. Главное в этом деле – регулярность: хотя бы 3 раза в день ваш пульс должен ускоряться до тренировочных величин.

Найдите первые 5 минут

Высокоинтенсивные интервальные тренировки – спасение для тех, кто считает 40-минутные пыхтение на тренажерах вечной пыткой. Для занятых людей такой тип нагрузок является настоящей находкой. Обычно ВИИТ длятся не более получаса и зависят от интенсивности сеанса.

Интервальный тренинг не предусматривает низкого темпа и растяжки. Для тех, кто выберет этот тип тренировки подойдут прыжки на скакалке, динамические планки и отжим. Зато результат можно приравнивать к полноценной тренировки. Единственное условие – разгонять свой пульс нужно каждый день.

Нет желания заниматься спортом – придется себя заставить

Почему ни одна статья об облегченном фитнес не обходится без совета прогуливаться по лестнице? Все просто! Во время ходьбы по лестнице, не имеет значения, вверх или вниз вы двигаетесь, ведь активно задействуется каждая мышца человеческого тела. Поэтому заставляйте себя начинать с незначительных шагов.

Добавьте позитива



Найдите единомышленников / Фото IStock

Желание заниматься спортом напрямую зависит от эмоционального состояния человека. Счастливые люди легче находят мотивацию для занятий. Поэтому начинать путь к спорту нужно не с грандиозных планов пробежать марафон, а с медленной изменения стиля жизни. С этим вам поможет:

Качественный сон. 8 часов отдыха, минимум час из которых приходится до полуночи, прохладный влажный воздух в спальне и хороший ортопедический матрас гарантируют, что утром вы проснетесь бодрыми и заряженными на минимальную пробежку.

Рацион на основе полезных продуктов. Чувствовать себя хорошо помогает рацион на основе свежих овощей и зелени, ферментированных продуктов, растительного протеина, достаточного количества воды и умеренного количества животного белка.

Компания единомышленников. Доказано, что присутствие партнера, с которым приятно проводить время или соревноваться, мотивирует к активному времяпрепровождению.

Тренируйтесь по-новому

Ученые тоже люди и мечтают иметь сильное спортивное тело, не потея часами в спортзале. Поэтому они ищут способы облегчить нам фитнес-рутину. Некоторые достижения уже можно протестировать. Например, оборудование, что усложняет простые нагрузки или имитирует горный воздух для лучшей эффективности работы мышц. Главное – следить за трендами и пробовать новое!