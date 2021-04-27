Некоторые сторонники здорового образа жизни, сами того не замечая, придерживаются абсолютно бесполезных привычек. Иногда это результат автоматического внедрения в жизнь всего, что пишут в интернете, иногда – искренняя вера в эффективность классических велнес-установок.

К сожалению, исследовать шаблоны, которые кажутся полезными, стремятся не все, а большинство еще и убеждает в их эффективности. Поэтому мифы все глубже укрепляются в культуре здорового образа жизни и даже становятся неоспоримыми истинами.

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10 тысяч шагов



Сколько шагов проходить в день / Фото Pexels

Кажется, самое раскрученное правило здорового образа жизни – необходимость проходить 10 000 шагов в день. Происхождение этого мифа связывают с коллаборацией Nike и Apple в 2006 году, точнее с устройством, которое измеряет количество шагов, скорость ходьбы и расхода калорий.

Чтобы увеличить продажи, не снижая цену, бренды решили запустить информационный повод, что для настоящего здорового образа жизни необходимо проходить 10 000 шагов в быстром темпе. Издания быстро подхватили эту идею и начали транслировать ее в массы. Конечно, никто не искал существенных подтверждений.

Первое исследование, которое решило установить наличие взаимосвязи между шагами и здоровьем появилось только в 2011 году. В эксперименте принимали участие женщины в постменопаузе, поэтому все результаты необъективны в отношении молодых мужчин и женщин. Однако именно эта выборка помогла определить корреляцию между активностью и количеством прожитых лет.

Оказалось, что первыми умерли женщины, проходившие менее 3000 шагов в день. Риск снизился на 41% у тех, кто проходил 4500 шагов. Далее риск смерти от всех основных причин (сердечно-сосудистые заболевания, рак, диабет) снижался на 15% с каждой дополнительной тысячей шагов! Но только до 7500 шагов в день. Более высокая активность не показала дополнительных бонусов.

Худощавый = здоровый

На самом деле люди накапливают жир по-разному, а значит худоба не может быть показателем здоровья. Даже если человек худой от природы, он все равно требует физических нагрузок и регулярных осмотров у врачей.

Одна из статей в JAMA предупреждает, что чрезмерная худоба увеличивает риск смертности практически так же, как и ожирение. В выводах даже указано, слегка избыточный вес считается более здоровым, чем его недобор. Некоторые исследователи предполагают, что это связано с привычкой худощавых от природы людей пренебрегать тренировками и правильным питанием.

2,5 литра воды в день



Сколько воды пить в день / Фото Pexels

Это далеко не универсальная цифра. Не забывайте, что в рекомендациях дневной нормы жидкости ВОЗ указана не чистая бутилированная вода, а количество любых напитков, выпитых в течение дня (кофе, молоко, чай, суп, сок из фруктов).

Если вы живете в умеренном климате, не пробегаете марафоны и нормально питаетесь, вам нужно выпивать 43 миллилитра жидкости на каждый килограмм массы тела. Человеку, который весит 60 килограммов для восстановления водного баланса понадобится 2580 миллилитров жидкости. То есть 2,5 рекомендованные литра.

Те, кто весит 50 килограммов, может пить меньше, те, чей вес больше 80 килограммов – должны пить больше. Но все это регулируется естественным механизмом – чувством жажды. Поэтому пейте ровно столько воды, сколько хочет ваш организм!