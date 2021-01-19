Выбирая продукты, мы опираемся на тренды и игнорируем достоверные факты. Из-за этого на нашем обеденном столе можно найти пищу, которая совершенно не соответствует нашим желаниям и целям. Разбираемся, почему зеленый чай не поможет похудеть, а ягоды годжи – укрепить иммунитет.

То, что мы едим часто продиктовано не только нашими желаниями, но и рекламой, постами диетологов в соцсетях и положительными отзывами наших знакомых, сообщает Psychologies. Поэтому мы не только отдаляем себя от интуитивного и правильного питания, но и заставляем свой организм усваивать то, что никак ему не помогает.

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Собрали 4 популярных мифа о продуктах на которые мы перекладываем слишком много ответственности.

Ягоды годжи для профилактики заболеваний



Ягоды годжи / Фото Pixabay

Несмотря на то, что пик популярности этого продукта остался в прошлом, сотни публикаций в интернете продолжают распространять мнение о том, что ягоды годжи не только содержат витамины и антиоксиданты, но и способны бороться с импотенцией, кашлем, заболеванием печени, сахарным диабетом и анемией.

Это совершенно обычное растение, которое от других ягод отличает только одно – из-за своей экзотичности и мощной рекламе, маркетологам удалось создать правдоподобную легенду, что позволила заработать на продаже годжи миллиона долларов по всему миру.

На упаковках продуктах указано, что он укрепляет кости, улучшает зрение и способствует похудению. К сожалению, не все из перечисленного имеет научные доказательства.

Исследований, касающихся влияния ягод на здоровье не так много. Одно из таких базировалось на опросах добровольцев. Те, кто принимал сок годжи отметили повышенный уровень энергии, улучшенную концентрацию и легкость пробуждения. Однако следует учитывать, что эксперимент проводился с участием 16 добровольцев, при этом объективные показатели, вроде артериального давления или остроты зрения, не принимались во внимание. Выводы делайте сами.

Кстати, большая часть статей о ягодах годжи, размещенных на сайте MedlinePlus, где находиться информация Национальной медицинской библиотеки США, акцентирует именно на побочных эффектах продукта. Ягоды не рекомендуются беременным женщинам и кормящим грудью. Они противопоказаны при повышенной температуре, а также могут провоцировать перекрестную аллергию и вступать во взаимодействие с лекарствами.

Однако, если вы уверены, что ваш организм лучше чувствует себя от горсти годжи, не стоит отказываться от их употребления. В них действительно содержатся много витамина С и полисахаридов (LBP-1, LBP-2, LBP-3, LBP-4).

Зеленый чай помогает худеть

Благодаря этому утверждению на рынке появились биодобавки с экстрактом зеленого чая. Их основным отличием от листьев для заваривания является то, что в каждой таблетке содержится значительно больше полифенолов и метилксантинов, чем в напитках.

Специалисты Cochrane провели собственный матанализ и обнаружили, что группы людей, которые длительное время употребляли зеленый чай стали весить на 40 граммов меньше, чем те, кто пил другие напитки. В то же время их охват в талии уменьшился всего лишь на 0,2 сантиметра. Да, результаты есть, но одного лишь чая недостаточно.

Если вы действительно хотите похудеть – совместите употребление зеленого чая с интенсивными физическими нагрузками и сбалансированной диетой.

Глютен опасен для организма



Кому нельзя употреблять глютен / Фото Pixabay

Безглютеновая диета породила множество мифов о том, насколько лучше чувствуют себя те, кто отказался от хлеба и выпечки. Но глютен, содержащийся в большинстве злаков – это растительный белок, который необходим организму для полноценной работы.

Непереносимость глютена существует. Ее еще называют целиакией – это аутоиммунное заболевание тонкой кишки, связанное с аномальной чувствительностью к белкам пшеницы, ячменя и ржи. Данные метаанализа 2018 года показывают, что распространенность целиакии в мире по результатам биопсии тонкой кишки составляет 0,7%.

При этом заболевании нужно пожизненно соблюдать строжайшую диету – не только забыть обо всех продуктах, содержащих пшеницу, рожь и ячмень. Но и исключить пищу со скрытым глютеном и некоторые лекарственные препараты.

По данным клиники Майо, рацион здоровых людей, придерживающихся безглютеновой диеты, наоборот, провоцировал недостаток фолиевой кислоты, железа, кальция, клетчатки.

Стоит потреблять как можно больше антиоксидантов

Кажется, если антиоксиданты действительно полезны для здоровья, то чем больше их в пище – тем лучше. Однако это работает не во всех случаях.

Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов (EFSA) не выявило доказательств, что действие антиоксидантов на свободные радикалы имеет существенное значение для здоровья человека.

Анализы часто подтверждают пользу тех или других продуктов, но стоит учесть, что лабораторное изучение часто отличается от их употребления в повседневной жизни. Скажем, чеснок продемонстрировал положительный эффект насчет нормализации давления, однако, чтобы достичь подобного эффекта, следует съедать не менее 28 зубчиков чеснока.

Когда дело доходит до сохранения здоровья, не стоит зацикливаться на антиоксидантах и ​​суперфудах. Все продукты из основных пищевых групп полезны в сбалансированном рационе.