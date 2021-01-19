Обираючи продукти, ми опираємося на тренди та ігноруємо достовірні факти. Через це на нашому обідньому столі можна знайти їжу, яка абсолютно не відповідає нашим бажанням та цілям. Розбираємося, чому зелений чай не допоможе схуднути, а ягоди годжі – укріпити імунітет.

Те, що ми їмо часто продиктовано не лише нашим бажанням, але й рекламою, дописами дієтологів у соцмережах та позитивними відгуками наших знайомих. повідомляє Psychologies. Відтак, ми не лише віддаляємо себе від інтуїтивного та правильного харчування, але й змушуємо свій організм засвоювати те, що ніяк йому не допомагає.

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Отож, зібрали 4 популярних міфи про продукти на які ми перекладаємо занадто багато відповідальності.

Ягоди годжі для профілактики захворювань



Ягоди годжі / Фото Pixabay

Попри те, що пік популярності цього продукту залишився в минулому, сотні публікацій в інтернеті продовжують поширювати думку, що ягоди годжі не лише містять вітаміни та антиоксиданти, але й здатні боротися з імпотенцією, кашлем, захворюванням печінки, цукровим діабетом та анемією.

Це абсолютно звичайна рослина, яку від інших ягід відрізняє лише одне – через свою екзотичність та потужну рекламу, маркетологам вдалося створити правдоподібну легенду, яка дозволила заробити на продажі годжі мільйони доларів по всьому світу.

На упаковках продуктах вказано, що вони зміцнюють кістки, покращують зір та сприяють схудненню. На жаль, не все з переліченого має наукові докази.

Досліджень, які стосуються впливу ягід на здоров'я не так багато. Одне з таких базувалося на опитуваннях добровольців. Ті, хто отримував сік годжі зазначили про підвищений рівень енергії, покращену концентрацію та легкість пробудження. Проте слід враховувати, що експеримент проводився за участю 16 добровольців, при цьому об'єктивні показники, на кшталт артеріального тиску чи гостроти зору, не бралися до уваги. Висновки робіть самі.

До речі, велика частина статтей про ягоди годжі, розміщених на сайті MedlinePlus, який включає інформацію з Національної медичної бібліотеки США, акцентують саме на побічних ефектах продукту. Ягоди не рекомендуються вагітним жінкам та жінкам, які годують груддю. Вони протипоказані при підвищеній температурі, а також можуть провокувати перехресну алергію і вступати в взаємодію з ліками.

Проте, якщо ви впевнені, що ваш організм краще почувається від жмені годжі, не варто відмовлятися від їх вживання. У них й справді містяться багато вітаміну С та полісахариди (LBP-1, LBP-2, LBP-3, LBP-4).

Зелений чай допомагає худнути

Завдяки цьому твердженню на ринку з'явилися біодобавки з екстрактом зеленого чаю. Їх основною відмінністю від листків для заварювання є те, що в кожній пігулці міститься значно більше поліфенолів і метилксантинів, ніж в напоях.

Фахівці Cochrane провели власний матаналіз та виявили, що групи людей, які тривалий час вживали зелений чай стали важити на 40 грамів менше, ніж ті, хто пив інші напої. Водночас їх обхват в талії зменшився всього лиш на 0,2 сантиметра. Так, результати є, але одного лише чаю недостатньо.

Якщо ви дійсно прагнете схуднути – поєднайте вживання зеленого чаю з інтенсивними фізичними навантаженнями та збалансованою дієтою.

Глютен небезпечний для організму



Кому не можна вживати глютен / Фото Pixabay

Безглютенова дієта породила безліч міфів про те, наскільки краще почуваються ті, хто відмовився від хліба та випічки. Але глютен, який міститься в більшості злаків – це рослинний білок, який необхідний організмові для повноцінної роботи.

Непереносимість глютену існує. Її ще називають целіакією – це аутоімунне захворювання тонкої кишки, пов'язане з аномальною чутливістю до білків пшениці, ячменю та жита. Дані метааналізу 2018 року показують, що поширеність целіакії у світі за результатами біопсії тонкої кишки становить 0,7%.

При цьому захворюванні потрібно довічно дотримуватися найсуворішої дієти – не тільки забути про всі продукти, що містять пшеницю, жито і ячмінь. Але і виключити їжу з прихованим глютеном та деякі лікарські препарати.

За даними клініки Майо, раціон здорових людей, які дотримуються безглютенової дієти, навпаки, провокували нестачу фолієвої кислоти, заліза, кальцію, клітковини.

Варто споживати якомога більше антиоксидантів

Здається, якщо антиоксиданти й справді корисні для здоров'я, то чим більше їх в їжі – тим краще. Однак це працює не у всіх випадках.

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Європейське агентство з безпеки харчових продуктів (EFSA) не виявило доказів, що дія антиоксидантів на вільні радикали має суттєве значення для здоров'я людини.

Аналізи часто підтверджують користь тих, або інших продуктів, втім, лабораторне вивчення часто відрізняється від їх вживання в повсякденному житті. Скажімо, часник продемонстрував позитивний ефект щодо нормалізації тиску, проте, щоб досягнути подібного ефекту, слід з'їдати щонайменше 28 зубчиків часнику.

Коли справа доходить до збереження здоров'я, не варто зациклюватися на антиоксидантах та суперфудах. Всі продукти з основних харчових груп корисні в збалансованому раціоні.