Поєднання солодкого запеченого гарбуза, солоної фети та свіжого шпинату вас точно здивує. Запасайтесь гарбузом, а ми розповідаємо, як готувати закуску.

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Рецепт салату з гарбузом

Інгредієнти:

600 грамів очищеного гарбуза, порізаного кубиками;

150 грамів свіжого шпинату;

60 грамів фети;

35 грамів кедрових або будь-яких інших горіхів;

50 мілілітрів оливкової олії;

2 столові ложки бальзамічного оцту;

1 столова ложка меду;

сіль та перець на свій смак.



Ви будете приємно вражені салатом з гарбуза / Фото Pexels

Крок 1. Гарбуз чистимо, нарізаємо кубиками, додаємо сіль, перець та 1,5 столової ложки оливкової олії. Розкладаємо на деко та відправляємо у духовку, розігріту до 220 градусів, на пів години (не забудьте перевернути гарбуз через 15-20 хвилин).

Крок 2. Готуємо заправку: змішайте оливкову олію, яка залишилась, бальзамічний оцет, мед, сіль та перець.

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Крок 3. Підсмажте горіхи на сухій пательні до золотистого кольору. Висипте у місткість для салату, додайте листя шпинату, запечений гарбуз, фету, нарізану кубиками, та заправку. Смачний та корисний салат готовий!