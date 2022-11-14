Поєднання солодкого запеченого гарбуза, солоної фети та свіжого шпинату вас точно здивує. Запасайтесь гарбузом, а ми розповідаємо, як готувати закуску.
До слова Вода з лимоном не корисна: 4 міфи, у які ви даремно вірили
Рецепт салату з гарбузом
Інгредієнти:
- 600 грамів очищеного гарбуза, порізаного кубиками;
- 150 грамів свіжого шпинату;
- 60 грамів фети;
- 35 грамів кедрових або будь-яких інших горіхів;
- 50 мілілітрів оливкової олії;
- 2 столові ложки бальзамічного оцту;
- 1 столова ложка меду;
- сіль та перець на свій смак.
Ви будете приємно вражені салатом з гарбуза / Фото Pexels
Крок 1. Гарбуз чистимо, нарізаємо кубиками, додаємо сіль, перець та 1,5 столової ложки оливкової олії. Розкладаємо на деко та відправляємо у духовку, розігріту до 220 градусів, на пів години (не забудьте перевернути гарбуз через 15-20 хвилин).
Крок 2. Готуємо заправку: змішайте оливкову олію, яка залишилась, бальзамічний оцет, мед, сіль та перець.
Цікаво Уже просіть рецепт у мами: цей продукт захищає від інфаркту
Крок 3. Підсмажте горіхи на сухій пательні до золотистого кольору. Висипте у місткість для салату, додайте листя шпинату, запечений гарбуз, фету, нарізану кубиками, та заправку. Смачний та корисний салат готовий!