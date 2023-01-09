Виснаження та втрата сну можуть мати багато наслідків, але помирають від недосипу досить рідко. Однак робота в режимі малої або повної відсутності сну може збільшити ризик потрапити в аварію під час керування авто або виконання будь-яких потенційно небезпечних завдань.

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Що станеться, коли недосипати

Одна ніч без сну може бути не надто проблематичною, але будуть деякі побічні ефекти. Чим довше ви не спите, тим сильнішими будуть ці наслідки. Ось як організм реагує на безсоння.

1 день

Неспання протягом 24 годин може вплинути на вас приблизно так само, як інтоксикація. Ви будете часто неуважні та менш продуктивні.

Безсонна ніч може мати й інші наслідки. Наприклад:

денна сонливість;

зміни в настрої; більш вередливий або запальний характер, ніж зазвичай;

тремтіння або напруженість;

проблеми з баченням або слухом.

1,5 дня

Тривале порушення нормального циклу сну та неспання піддає ваше тіло стресу. У відповідь він посилює вироблення кортизолу (гормону стресу).

Гормональний дисбаланс може вплинути на типові реакції та функції вашого організму. Ви можете помітити зміни в настрої та апетиті, температурі тіла тощо.

Інші наслідки 36-годинного безсоння:

зниження енергії та мотивації;

перервана уважність;

когнітивні труднощі, враховуючи проблеми з міркуваннями або прийняттям рішень;

сильна втома і сонливість;

важко говорити чітко або знайти потрібне слово.

Втома постійно посилюється / Фото Unsplash

2 дні

Коли ви не спите 48 годин, то можете бути не зовсім в курсі того, що відбувається. Загальні наслідки депривації сну зазвичай погіршуються. Вам може бути ще важче зосередитися або запам'ятати речі.

Вплив безсоння на вашу імунну систему також посилюється через 2 дні. Це підвищує шанси захворіти, оскільки імунна система не може боротися з хворобою так добре, як зазвичай.

Після 2 повних днів без сну люди часто починають відчувати так званий мікросон. Мікросон виникає, коли ви втрачаєте свідомість на короткий час, від кількох секунд до пів хвилини. Ви не усвідомлюєте, що відбувається, доки не прийдете до тями.

3 дні

Тут ви вже не зможете думати ні про що, крім сну. Ймовірно, вам буде важко зосередитися на розмовах, роботі і навіть власних думках. Навіть прості дії, як-от вставати, щоб щось шукати, можуть здатися надто складними.

Поряд із цим сильним виснаженням ви можете помітити, що серце б'ється набагато швидше, ніж зазвичай.

Безсоння протягом 3 днів також:

викликає ілюзії та галюцинації;

змушує повірити в правдивість неточної інформації;

викликає так званий феномен капелюха (тиск навколо голови).

Більш ніж 3 дні

Простіше кажучи, не спати 3 дні і довше – дуже небезпечно. Перераховані вище побічні ефекти будуть тільки посилюватися. Ви почнете частіше відчувати галюцинації та посилення параної. Згодом симптоми психозу можуть спровокувати відключення від реальності.

Ваш ризик потрапити в аварію під час керування автомобілем або під час виконання будь-якого потенційно ризикованого завдання значно зростає. Якщо минуло понад 3 дні і ви не можете спати, краще негайно звернутися до лікаря.

Інакше згодом ваш мозок перестане функціонувати належним чином, що призведе до відмови органів і, у рідкісних випадках, до смерті.

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