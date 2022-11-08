Оказывается, существует прямая связь между бананом и нервной системой. Фрукт может работать как антидепрессант.

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Как банан влияет на нервную систему

Простой, вкусный и доступный желтый фрукт любят многие. Он не только насыщает организм витаминами, но и радует рецепторы сладким вкусом. Банан имеет и положительное влияние на нервную систему, поэтому будет полезен тем, кто много тревожится и стряхивает.

Вместо вредных препаратов выбирайте для успокоения природную пищевую альтернативу. Главная тайна кроется в натуральном составе: витамин B6, который помогает успокоить нервную систему, противостоит стрессам, улучшает состояние нервных клеток и препятствует возникновению спазмов. Утешат вас улучшение памяти и мозговой деятельности, повышение производительности и креативности.



Банан порадует не только ярким цветом, но и полезными свойствами.

Также в составе банана имеется аминокислота триптофан. Она играет ключевую роль в успокоении и улучшении вашего состояния. Попадая в организм, триптофан действует как антидепрессант, ведь превращается в "гормон радости" серотонин. В частности, он:

улучшает синтез белков и гормонов: мелатонин, гормон роста;

улучшает сон;

снижает чувствительность, уменьшает симптомы ПМС;

расслабляет, снимает напряжение, увеличивает концентрацию внимания;

улучшает аппетит;

снимает головную боль и помогает при мигренях.

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Так что банан автоматически занимает позицию идеального зимнего фрукта, особенно при отсутствии индивидуальных противопоказаний.