Взаємозв'язок кишечника та психічного здоров'я є одним із найбільш обговорюваних питань в сучасній біологічній психіатрії. Науковці стверджують, що раціон відбивається не лише на зовнішності, але й на мозку людини.

Цілий ряд епідеміологічних досліджень демонструє зв'язок між здоровим харчуванням і зниженням ризику депресії та самогубства. Метааналіз 2013 року, показав зниження ризику появи когнітивних проблем і депресії у тих, хто дотримується середземноморської дієти.

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Тому важливо підбирати не ту їжу, яка усуває голод, а таку, яка насичує необхідними хімічними елементами.

Ось 10 продуктів, які впливають на нашу психіку. Зверніть увагу на те, що краще вилучити зі свого раціону, а що варто подвоїти.

Очищений рис



Яка їжа впливає на мозок / Фото Pexels

Такий рис насичений швидкими вуглеводами, які пришвидшують проникнення молекул глюкози в кров. Через це в організмі різко падає рівень цукру, що є передумовою передчасної втоми мозку та тимчасового виснаження нервової системи. Ви можете відчути роздратування, затуманення мозку та різкий перепад настрою.

Тунець

У цій рибі накопичується багато ртуті, а її надлишок в організмі провокує проблеми з пам'яттю. Крім цього тунець містить поліхлоровані біфеніл – синтетичну речовину, що провокує гормональний дисбаланс. Це своєю чергою відбивається на функціонуванні нервової системи.

Твердий сир

В такому сирі присутній тирамін, який виробляється під час розпаду білків. Тирамін може підвищувати кров'яний тиск та провокувати мігрень. Як і будь-який інший дискомфорт, ці симптоми негативно відбиваються на когнітивних здібностях та знижують психологічну стійкість.

Квасоля

У бобах міститься чимала кількість дубильної кислоти. При її надлишку, організм з важкістю засвоюватиме ряд мінералів, таких як залізо. Це може призвести до проблем з кровопостачанням мозку та спровокувати анемію.

Попкорн

До складу попкорну входить білок, фосфор, кремній, магній і залізо, які позитивно впливають на функціонування нервової системи людини. Ба більше, вітамін В, який міститься в кукурудзі, зменшує симптоми стресу та хронічної втоми.

Темний шоколад

Такий шоколад містить флавоноїди, які відповідають за активізацію клітин мозку. Завдячуючи їм, кровоносні судини розширюються, а мозок забезпечується додатковим киснем, який й покращує його роботу.

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Печена картопля

Печена картопля міститься велику кількість калію, який допомагає кисню поступати в мозок. Страва багата глюкозою, вітаміном B і амінокислотами, які збільшують приплив крові до мозку і забезпечують його енергією, яка необхідна для кращої роботи.

Куркумін

Куркумін містить безліч антиоксидантів та запобігає передчасному старінню мозку. Крім цього він підсилює когнітивні функції, які зазвичай погіршуються з віком.

Шафран

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Яка їжа впливає на мозок / Фото Pexels

У шафрані багато мінералів, вітаміну B і вітаміну C. Він допомагає мозку краще працювати та знижує симптоми тривожності та апатії.

Кориця

Завдяки своєму складу, кориця активізує діяльність мозку. Коричневий спирт та альдегід позитивно впливають на концентрацію уваги, пам'ять та швидкість реакцій.