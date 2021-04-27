Взаимосвязь кишечника и психического здоровья является одним из самых обсуждаемых вопросов в современной биологической психиатрии. Ученые утверждают, что рацион отражается не только на внешности, но и на мозге человека.

Целый ряд эпидемиологических исследований показывает связь между здоровым питанием и снижением риска депрессии и самоубийства. Метаанализ 2013 года, показал снижение риска появления когнитивных проблем и депрессии у тех, кто придерживается средиземноморской диеты.

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Поэтому важно подбирать не ту пищу, которая устраняет голод, а ту, что насыщает необходимыми химическими элементами.

Вот 10 продуктов, которые влияют на нашу психику. Обратите внимание на то, что лучше исключить из своего рациона, а что следует удвоить.

Очищенный рис



Какая пища влияет на мозг / Фото Pexels

Такой рис насыщенный быстрыми углеводами, которые ускоряют проникновение молекул глюкозы в кровь. Из-за этого в организме резко падает уровень сахара, что является предпосылкой преждевременной усталости мозга и временного истощение нервной системы. Вы можете почувствовать раздражение, затуманивание мозга и резкий перепад настроения.

Тунец

В этой рыбе накапливается много ртути, а ее избыток в организме провоцирует проблемы с памятью. Кроме этого тунец содержит полихлорированные бифенилы – синтетическое вещество, провоцирующее гормональный дисбаланс. Это в свою очередь отражается на функционировании нервной системы.

Твердый сыр

В таком сыре присутствует тирамин, который производится при распаде белков. Тирамин может повышать кровяное давление и провоцировать мигрень. Как и любой другой дискомфорт, эти симптомы негативно отражаются на когнитивных способностях и снижают психологическую устойчивость.

Фасоль

В бобах содержится немалое количество дубильной кислоты. При ее избытке, организм с трудом усваивать ряд минералов, таких как железо. Это может привести к проблемам с кровоснабжением мозга и спровоцировать анемию.

Попкорн

В состав попкорна входит белок, фосфор, кремний, магний и железо, которые положительно влияют на функционирование нервной системы человека. Более того, витамин В, который содержится в кукурузе, уменьшает симптомы стресса и хронической усталости.

Темный шоколад

Такой шоколад содержит флавоноиды, которые отвечают за активизацию клеток мозга. Благодаря им, кровеносные сосуды расширяются, а мозг обеспечивается дополнительным кислородом, который и улучшает его работу.

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Печеный картофель

Печеный картофель содержится большое количество калия, который помогает кислороду поступать в мозг. Блюдо богато глюкозой, витамином B и аминокислотами, которые увеличивают приток крови к мозгу и обеспечивают его энергией, необходимой для улучшения работы.

Куркумин

Куркумин содержит множество антиоксидантов и предотвращает преждевременное старение мозга. Кроме этого он усиливает когнитивные функции, которые обычно ухудшаются с возрастом.

Шафран

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Какая пища влияет на мозг / Фото Pexels

В шафране много минералов, витамина B и витамина C. Он помогает мозгу лучше работать и снижает симптомы тревожности и апатии.

Корица

Благодаря своему составу, корица активизирует деятельность мозга. Коричневый спирт и альдегид положительно влияют на концентрацию внимания, память и скорость реакции.