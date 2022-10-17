За допомогою метааналізу вдалось з'ясувати, що представники однієї з двох груп виросли щасливішими людьми. Тож як впливають водойми на життя людини, розповідаємо далі.

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Як дитинство біля моря впливає на вас у майбутньому

Дослідники проаналізували анкети 18 тисяч учасників з 14 європейських країн, а також Гонконгу, США, Австралії та Канади. Дані про кожного з них збирали протягом десятків років. Вияснилось, що люди, які провели дитинство поблизу водойми, почувались щасливішими у дорослому віці.

Тенденцію з емоційним благополуччям простежили у представників різних країн та регіонів. Під час анкетування треба було вказати інформацію про нинішнє місце проживання, дитинство, відвідування річок, озер чи купання в морі протягом життя. Також вчені брали до уваги й тих, хто безпосередньо не жив біля водойми, але мав можливість подорожувати та купатись.



Море корисне для дітей та дорослих / Фото Pexels

Ми не зовсім впевнені в тому, як це працює, але вважаємо, що це пов'язано з підсиленням певних емоцій, які безпосередньо реагують на такі речі в природі, як спокій, тиша, краса. Крім того, ми вважаємо, що має значення перехід від шуму та метушні, до яких ми звикли, до природи, що допомагає нам перемкнутися на короткий період часу, – пояснює Крістін Кауелс, медикиня зі США.

Каліфорнійський психолог Алан Гудвін, який брав участь у дослідженні, каже, що відпочинок біля водойми може бути чудовою альтернативою медикаментозному лікуванню депресії. Зміна середовища, фізична активність, свіже повітря та вода – це унікальний чудодійний мікс, який слугуватиме природною та безпечною заміною терапії.

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Саме тому відпочинок на морі, озері чи річці важливий не лише для дітей і покращення їхнього емоційного благополуччя в майбутньому, а й для дорослих.