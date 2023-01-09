Вчені дослідили, що певна діяльність кишківника може сприяти здоровому та спортивному способу життя. Розповідаємо, як це працює.

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Який зв'язок між кишківником і бажанням займатись спортом

Вчені дійшли висновку, що кишківник відіграє важливу роль не лише у процесах травлення, регуляції обміну речовин та захисту від інфекцій. Експерименти демонструють, що окремі кишкові бактерії можуть сприяти зростанню викиду дофаміну під час фізичної активності, що збільшує вашу мотивацію.



Кишківник може допомогти знайти мотивацію для спорту / Фото Pexels

Відповідно до дослідження, опублікованого у журналі Nature, кишкові бактерії сприяють виробленню дофаміну у мишей під час бігу, без якого вони не матимуть мотивації продовжувати рух. А якщо це були бактерії Eubacterium rectal і Coprococcus eutactus, то миші ще краще бігали.

Ось як це працює: добрі бактерії виробляють аміди жирних кислот, які впливають на рецептори нервів кишківника, а ті вже контактують з мозком та впливають на мотивацію, що збільшує викид нейротрансмітера дофаміну.

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Біфідобактерії загалом сприяють зменшенню депресії та вироблення вітамінів групи В, що допомагає впоратись з будь-якою важкою діяльністю. Брак цих корисних речових навпаки ускладнює процес тренувань і спорту.

Для збільшення кількості біфідобактерій варто додати до свого раціону продукти з поліфенолами – фрукти, овочі, цільнозернові продукти, какао, зелений чай і трішки червоного вина