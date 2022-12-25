Брак часу на свята та смачні страви за столом можуть не залишити вам вибору, як тільки поправлятись. Якщо знати ці поради, врятувати фігуру та здоров'я можливо.

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Як не поправитись на свята

Головна ціль – збереження ваги

Під час свят важливо робити акцент не на схудненні, а саме на підтримці здорової ваги. Це допоможе уникнути можливих харчових розладів: почуття провини за те, що з'їли зайве, прискіпливого контролю калорій, переїдання та зривів. До вдалих методів підтримки ваги належать здорове харчування та регулярні фізичні вправи. Ви можете приділяти здоровому способу життя дещо менше уваги, аби не втратити цінної можливості побачитись та поспілкуватись з рідними.

Саме на свята вам знадобиться трохи більше любові до себе та прийняття результатів, які є тут і зараз. Забути на кілька днів про головну ціль – схуднення – можна.

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Обирайте здоровіше

Різноманіття святкових страв спокушає, але ви можете обрати здоровіше серед шкідливого. Пам'ятайте, що головну насолоду під час свят можна отримати від спілкування з рідними. Святкову шинку, салат з майонезом чи картоплю завжди можна замінити сиром, овочами та шматком м'яса.



Обирайте найкорисніше зі столу / Фото Pexels

Замість солодких коктейлів чи калорійних алкогольних напоїв обирайте власноруч приготовану фруктову воду. А замість перекусів і ласощів протягом дня зосередьтесь на повноцінних прийомах їжі, які будуть наповнені поживними речовинами.

Зменште розміри порцій

Ви можете насолоджуватись проведенням часу з рідними, смачними стравами та не поправитись. Уникайте необдуманого безмірного споживання їжі зі столу, їжте порційно та будьте зосереджені на їжі й тому, скільки ви споживаєте. І, головне, не будьте надто суворі до себе – ваше тіло подякує вам за це.