Ділимося з вами різними природними та домашніми методами, які допоможуть полегшити печію. Серед них ви точно знайдете свій.

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Що допомагає при печії

Жувальна гумка

Жувальна гумка стимулює виділення слини та ковтання. Це може допомогти розбавити та очистити шлункову кислоту. Робіть це протягом 30 хвилин після кожного прийому їжі, щоб зменшити печію.

Імбир

Імбир є одним з найкращих засобів для травлення. Це протизапальна їжа, яка полегшує проблеми з травним трактом. Коли ви відчуваєте печію, випийте трохи імбирного чаю.

Випийте імбирного чаю / Фото Unsplash

Банан

Банани містять природні антациди. Почніть їсти банан щодня, щоб протистояти кислотному рефлюксу.

Вільний одяг

У деяких випадках печія виникає через те, що ви носили тісний одяг, який стискає живіт. Якщо ви думаєте, що це так, спробуйте одягнути вільний одяг і подивіться, чи стане краще.

Лимонна вода з медом

Трішки лимонного соку, змішаного з теплою водою та медом, теж може допомогти. Лимонний сік має лужну дію й нейтралізує шлункову кислоту.

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