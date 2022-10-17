Позбутись некорисних звичок харчування можна лише при поступовому впровадженні змін. Що саме варто зробити, розповідаємо далі.

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Як позбутись шкідливих продуктів у раціоні

Готуйте їжу самостійно

Ця порада може не сподобатись багатьом, але лише у цьому випадку ви будете впевненими у свіжості продуктів, їхній поживній цінності та користі. Також варто викинути напівфабрикати, у яких чимало консервантів, що допомагають продуктам зберігатись тривалий час.

Використовуйте цільнозернові крупи

Ми звикли використовувати рафіновані крупи, але варто замінити їх на цільнозернові, адже вони містять більше клітковини. Замість білого рису придбайте бурий, замість білого батона – цільнозерновий хліб. Вам скаже "дякую" шлунково-кишковий тракт та серцево-судинна система.

Додавайте овочі

Ви не раз чули про важливість додавання порції овочів до кожного прийому. Це справді потрібно. Вони містять вітаміни та клітковину, яка сприяє тривалому відчуттю ситості.



Не забувайте про овочі щодня / Фото Pexels

Зробіть перекуси здоровими

Якщо вам кортить влаштувати перекус, то він повинен бути поживним. Тримайте під рукою свіжі фрукти, суміші горіхів чи насіння, хумус, овочі. Ці "заготовки" зменшать спокусу хапнути з прилавка магазину шоколадні батончики чи солодкий йогурт.

Обирайте якісну турботу про своє здоров'я. Про перевірені часом засоби читайте тут.

Не використовуйте оброблене м'ясо

Ковбасу, сосиски, сардельки Міжнародне агентство з дослідження раку віднесло до канцерогенних продуктів. Їх найкраще замінювати свіжою куркою, індичкою та рибою.

Не забувайте про воду

Найкращим замінником газованих напоїв, чаю з цукром та соків стане звичайна вода або зелений чай без цукру. Аби покращити смак води, додайте до неї ягоди, лимон чи м'яту.



Вода – чудова звичка на щодень / Фото Pexels

Шукайте альтернативи

Звичний для нас майонез у салаті можна замінити оливковою олією з лимоном, а сухарики – горішками та насінням. Схожих альтернатив є чимало.

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Зміни стануть ефективними при поступовому впровадженні. Наприклад, додавайте щотижня по 1 правилу в своє життя. Уникайте джерел великої кількості солі, трансжирів та цукру. Основою свого раціону спробуйте зробити фрукти, овочі, цільнозернові, бобові, свіже м'ясо, рибу та морепродукти.