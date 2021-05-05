З чого ви починаєте свій ранок? З розтяжки? Кави? Контрастного душу? Прибічники здорового способу життя, наприклад, не уявляють початку дня без склянки теплої води. Ця проста звичка допомагає організму підготуватися до прийому їжі та подальшої активності.

Стежити за водним балансом так само важливо, як і за тим, що ви їсте. Вода сприяє очищенню організму, прискоренню метаболізму, засвоєнню корисних речовин з їжі, а також зменшує в'язкість крові та стимулює кровообіг, що цілюще впливає на здоров'я серцево-судинної системи. Але чи часто ви замислюєтеся про те, яку воду п'єте?

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Як, коли та скільки



Організм потребує 150 мілілітрів за раз / Фото Pexels

Розпочинати день зі склянки води – хороша звичка, утім, варто врахувати, що вживання занадто великої кількості води призведе до занадто швидкого розрідження крові та збільшить навантаження на серце. Якщо у вас виявлено серцево-судинні захворювання, це може призвести до серцевого нападу.

Водночас вживання великої кількості води на голодний шлунок розріджує шлункову кислоту. Якщо після цієї процедури ви починаєте споживати їжу – це може негативно позначитися на травленні.

Намагайтеся контролювати дозу напою. В середньому організм потребує 150 мілілітрів за раз – це орієнтовно пів склянки води.

Яким напоям віддати перевагу

Неправильний вибір напою може завдати шкоди серцю, ниркам і кровоносним судинам.

Якщо протягом дня ви можете розумно дозувати будь-які напої, то ранок – особлива пора. Особливо, якщо ви звикли вживати напої на порожній шлунок. Що думають з цього приводу експерти?

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Ці напої не вирівняють баланс рідин, але запустять процес перетравлення і засвоєння, що негативно позначиться на здоров'ї шлунково-кишкового тракту. А напої з сечогінною дією – спровокують ще одну хвилю нестачі рідини в організмі.

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Підсолена вода – шкідливий міф

У ранкові години відбувається перше підвищення артеріального тиску. В цей час кров в'язка, через що потрапляння в організм солі негативно вплине на самопочуття. Крім того, така звичка збільшує навантаження на нирки.

Кому корисна вода з медом

Це ефективний спосіб позбутися від закрепу. При цьому мед слід розчиняти в теплій воді.

Що корисного у звичайній кип'яченій воді

Звичайна кип'ячена вода не містить цукру і солі, тож вона не вплине на нирки й серцево-судинну систему. Тобто це найздоровіший вибір для більшості людей.

Якою повинна бути оптимальна температура води



Чому не можна пити воду з льодом / Фото Pexels

Занадто холодна вода стимулює роботу шлунково-кишкового тракту, викликаючи швидке скорочення кровоносних судин слизової оболонки шлунка, що призводить до дискомфорту та діареї. Тому людям, які мають проблеми зі шлунком, суворо забороняється пити холодну воду. Це ж стосується і тих, хто страждає серцево-судинними захворюваннями.

Гаряча вода теж протипоказана. Вживання рідини, температура якої перевищує 65 градусів, може викликати опік, травмувати стравохід та навіть спровокувати злоякісні утворення.

Температура води, яку ви п'єте, повинна бути близька до температури навколишнього середовища. У холодну пору – вода повинна бути трохи тепліша, щоб не подразнювати слизову шлунка (оптимальна температура повинна становити близько 50 градусів).

Що є ключовим фактором при виборі води



Як вибрати воду / Фото Pexels

Порівняти якість води в домашніх умовах дуже легко. Налийте воду у прозору склянку та подивіться на світло. Вода з хлором буде мутною, з залізом – жовтуватою. Якісна вода має бути прозорою. Залишіть склянку води на декілька днів. За цей час жорстка вода залишить шар білого нальоту на стінках склянки. Вода з колодязя чи бювета позеленішає та матиме неприємний запах через розмноження бактерій та водоростей.

Якщо спостерігаються відхилення в органолептичних показниках, хоча термін придатності води ще не вийшов, вона не придатна для пиття і, швидше за все, зберігалася при підвищеній температурі або на світлі.