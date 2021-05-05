С чего вы начинаете свое утро? С растяжки? Кофе? Контрастного душа? Сторонники здорового образа жизни, например, не представляют начала дня без стакана теплой воды. Эта простая привычка помогает организму подготовиться к приему пищи и дальнейшей активности.

Следить за водным балансом так же важно, как и за тем, что вы едите. Вода способствует очищению организма, ускорению метаболизма, усвоению полезных веществ из пищи, а также уменьшает вязкость крови и стимулирует кровообращение, что благотворно влияет на здоровье сердечно-сосудистой системы. Но часто ли вы задумываетесь о том, какую воду пьете?

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Как, когда и сколько



Организм нуждается в 150 миллилитров за раз / Фото Pexels

Начинать день со стакана воды – хорошая привычка, впрочем, стоит учесть, что употребление слишком большого количества воды приведет к слишком быстрому разжижению крови и увеличит нагрузку на сердце. Если у вас выявлено сердечно-сосудистые заболевания, это может привести к сердечному приступу.

В то же время употребление большого количества воды на голодный желудок разжижает желудочную кислоту. Если после этой процедуры вы начинаете потреблять пищу – это может негативно сказаться на пищеварении.

Старайтесь контролировать дозу напитка. В среднем организм требует 150 миллилитров за раз – это ориентировочно пол стакана воды.

Каким напиткам отдать предпочтение

Неправильный выбор напитка может нанести вред сердцу, почкам и кровеносным сосудам.

Если в течение дня вы можете разумно дозировать любые напитки, то утро – особая пора. Особенно, если вы привыкли употреблять напитки на пустой желудок. Что думают по этому поводу эксперты?

Откажитесь от сока, молока, газированных напитков, кофе натощак

Эти напитки не выровняют баланс жидкостей, но запустят процесс переваривания и усвоения, что негативно скажется на здоровье желудочно-кишечного тракта. А напитки с мочегонным действием – спровоцируют еще одну волну недостатка жидкости в организме.

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Подсоленная вода – вредный миф

В утренние часы происходит первое повышение артериального давления. В это время кровь вязкая, через что попадание в организм соли негативно повлияет на самочувствие. Кроме того, такая привычка увеличивает нагрузку на почки.

Кому полезна вода с медом

Это эффективный способ избавиться от запора. При этом мед следует растворять в теплой воде.

Что полезного в обычной кипяченой воде

Обычная кипяченая вода не содержит сахара и соли, поэтому она не повлияет на почки и сердечно-сосудистую систему. То есть это здоровый выбор для большинства людей.

Какой должна быть оптимальная температура воды



Почему нельзя пить воду со льдом / Фото Pexels

Слишком холодная вода стимулирует работу желудочно-кишечного тракта, вызывая быстрое сокращение кровеносных сосудов слизистой оболочки желудка, что приводит к дискомфорту и диареи. Поэтому людям, имеющим проблемы с желудком, строго запрещается пить холодную воду. Это же касается и тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Горячая вода тоже противопоказана. Употребление жидкости, температура которой превышает 65 градусов, может вызвать ожог, травмировать пищевод и даже спровоцировать злокачественные образования.

Температура воды, которую вы пьете, должна быть близка к температуре окружающей среды. В холодное время – вода должна быть чуть теплее, чтобы не раздражать слизистую желудка (оптимальная температура должна составлять около 50 градусов).

Что является ключевым фактором при выборе воды



Как выбрать воду / Фото Pexels

Сравнить качество воды в домашних условиях очень легко. Налейте воду в прозрачный стакан и посмотрите на свет. Вода с хлором будет мутной, с железом – желтоватой. Качественная вода должна быть прозрачной. Оставьте стакан воды на несколько дней. За это время жесткая вода оставит слой белого налета на стенках стакана. Вода из колодца или бювета позеленеет и будет иметь неприятный запах из-за размножения бактерий и водорослей.

Если наблюдаются отклонения в органолептических показателях, хотя срок годности воды еще не вышел, она не пригодна для питья и, скорее всего, сохранялась при повышенной температуре или на свету.