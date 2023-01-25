Після Нового року багато хто починає нове життя та стає на стежину правильного харчування, здорових звичок та фізичної активності. Покращити стан здоров'я допоможе шлюб, повідомляють дослідники з університету Пердью.

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Як шлюб впливає на здоров'я

Команда вчених поглибилась у вивчення трьох головних факторів, що дозволило усвідомити вплив стосунків на здоров'я людини:

вплив соціальної підтримки на здоров'я;

вплив стресу на організм;

вплив стосунків на поведінки у здоров'ї.

Відтак, ці фактори дозволяють оцінити, як партнери можуть змінювати стан здоров'я один одного. Раніше науковці вже намагались виокремити позитивні зміни у самопочутті серед одружених, які мають однакову гендерну ідентичність, однакову біологічну стать і гендерно різні, проте дослідження були дуже обмежені.

Вчені припускають, що зв'язок може бути пов'язаний з актом самовибору: тобто здоровіші та заможніші люди природно мають більше шансів не лише одружитися, але й знайти партнера, який заможніший та здоровіший за середнього. Серед чоловіків та жінок з гіршим здоров'ям і багатством побутує тенденція знижених шансів узагалі одружитися.



Шлюб продовжує життя / Фото Pexels

Зумовлює позитивний вплив на здоров'я і зміна поведінки та соціальних зв'язків у партнерів: шлюб дає відчуття причетності, більше можливостей для соціальної участі та зменшення почуття самотності. Соціальна інтеграція та зміна ступені участі людей у ​​соціальній діяльності безпосередньо впливає на здоров'я: зниження ризиків гіпертонії, серцевих захворювань, смерті чи самогубства.

У зв'язку між шлюбом та здоров'ям опинився і запальний процес в організмі. Це підтверджують дослідження, які доводять вплив самотності та відчутності тісних стосунків на перебіг запалення. Нагадаємо, що це є обов'язковою реакцією та маркером боротьби організму з травмою чи захворюванням. Загрозу для здоров'я становить саме хронічне запалення, яке може спровокувати захворювання серця, артрит, рак і аутоімунні захворювання.

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Самотні люди також можуть мати тісні стосунки з рідними та друзями, проте здоровий шлюб за своєю природою дає вам куди більше можливостей для близькості та соціалізації. Низка досліджень підтвердила і негативні наслідки для здоров'я жінок у випадку неякісних стосунків. Відтак, чим нижчим був рівень підтримки, тим вищий рівень запалення у жінок.

Дослідження підтверджує і той факт, що одружені чоловіки та жінки живуть у середньому на 2 роки довше, ніж неодружені. Вчені припускають, що позитивний вплив на тривалість життя пов'язаний зі здоровою поведінкою. Одружені люди зазвичай краще харчуються, рідше курять та вживають алкоголь.