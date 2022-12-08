Розсіяність та забудькуватість – не вирок, щоб бігти за допомогою фахівця, якщо це одноразова "акція". Коли ж потрібно звертатись до лікаря та як можна покращити пам'ять, розповідаємо далі.

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Як виявити проблеми з пам'яттю

Проблеми з пам'яттю можуть бути спровоковані багатьма причинами: побічний ефект від ліків чи алкоголю, природне старіння, хвороби. При недовговічності, викривленні чи нав'язливості спогадів, розсіяності, заблокованості, неправильній атрибуції (коли до спогаду додаються неправдиві деталі) не обов'язково йти до лікаря. Проте й ігнорувати не варто.

Але куди показовішими будуть інші симптоми. Наприклад, ви почнете забувати дані, які добре вам відомі та які ви часто використовували у житті (імена людей, рецепти улюблених страв, послідовність дій на роботі). Погано також, коли забудькуватість прогресує без пояснення, а у вашому житті все гаразд – немає стресу, втоми, недосипання, хвороб.



Коли найкраще звернутись до лікаря / Фото Pexels

Якщо на погіршення пам'яті звернули увагу інші люди, це надважливий сигнал, що пора йти до фахівця. Ви могли знати про проблеми, але банально про них забути та не помічати.

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Як покращити пам'ять

Покращити роботу мозку та пам'яті можна без особливих надзусиль. Потрібно просто вести здоровий спосіб життя – правильне харчування, хороший сон, відмова від шкідливих звичок та фізична активність. Остання має бути обов'язково, адже мозок потребує крові та кисню, які отримає під час руху.

Особливо важливим є підтримка розуму, тобто різноманітні навантаження. Ігри, кросворди, брейншторми, пазли, уроки гри на музичних інструментах чи розв'язування загадок – чудові способи прокачати пам'ять.

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Також чудовим рішенням буде звичка все записувати. Ведення щоденників, планерів, календарів – саме те. Щобільше фізичних зусиль ви докладете, то більша ймовірність не забути про щось, адже спогад про це закарбується в мозку.