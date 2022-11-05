Якщо ви часто маєте труднощі з бюджетом або усвідомлюєте, що витрачаєте на продукти більше грошей, ніж, планували, варто переглянути свої споживчі звички. Ви можете змінити їх, створивши стратегії покупок. Як стати розумним споживачем – читайте в матеріалі.

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Як правильно заощаджувати гроші на продуктах

Складіть список покупок

За день-два до того, як плануєте йти в супермаркет, подумайте, що саме вам потрібно. Складіть список на листку або в нотатках. Це допоможе вам купувати лише те, що потрібно.

Не ходіть за продуктами, коли ви голодні

Цей трюк може стати в пригоді. Адже голодні роблять більше необдуманих покупок, ніж ситі. Ви можете перекусити перед походом по магазинах, щоб у вас було менше спокуси придбати те, що ви не планували.

Порівнюйте ціни в різних супермаркетах

Знайдіть у різних магазинах бренди та продукти, які ви регулярно купуєте. Порівняйте їхні ціни. Визначте, який магазин продає їх за найнижчою ціною.

Вивчайте ціни на продукти в різних супермаркетах / Фото Unsplash

Купуйте гуртом

Ця стратегія є однією з найбільш часто використовуваних і має багато переваг, оскільки може заощадити ваші гроші.

Які продукти, які найкраще купувати гуртом: крупи, горох, мука, цукор, консерви, напої тощо.

Що не варто купувати гуртом: молочні продукти і яйця, свіжі овочі та м'ясо (якщо ви не плануєте їх заморожувати) тощо.

Спробуйте власні марки супермаркетів

Деякі супермаркети мають власні марки. Їхні продукти можуть здатися менш смачними, але це не завжди так. Часто власні марки використовують ті самі якісні інгредієнти, що й популярні бренди. Звертайте увагу на склад.

Купуйте овочі та фрукти в сезон

Купуючи фрукти та овочі в сезон, ви отримуєте якість та свіжість за найнижчими цінами. Подумайте про збереження та заморожування деяких продуктів.

Наприклад, гриби завжди є в супермаркетах, але найбільше їх продають восени та взимку. Чорницю, яку часто називають суперпродуктом збирають з початку пізньої весни до кінця вересня. Для полуниці червень – найкращий час. Якщо ви любите гарбуз, то найкраще купувати його з середини вересня до листопада. А найкраща пора року для авокадо – січень-березень.

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