Як встановити межі, зробити спілкування комфортним та бути коректним? Розповідаємо у нашому матеріалі про головні правила онлайн-етикету, які ігнорувати не варто.

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5 основних правил онлайн-етикету

Особисті кордони – це важливо?

Взаємна повага – ключова риса успішного та ефективного спілкування не лише офлайн, але й у мережі. Перед початком бесіди з новим знайомим найкраще все обговорити: у якому месенджері, форматі (з гіфками чи голосовими) та у який час буде зручно контактувати.

Не пишіть і дзвоніть пізно ввечері, з самісінького ранку або у неробочий час. Звісно, є винятки і форс-мажори, тому у таких випадках попросіть вибачення і чітко поясніть, чому скористались, наприклад, Telegram замість звичного WhatsApp.



Спілкуйтесь у мережі правильно / Фото Pexels

А як щодо голосових повідомлень?

Люди поділились на два табори. Одні кажуть, що це може створювати проблеми, а інші – що це альтернатива дзвінкам і листам. Найкращий варіант – попередньо домовитись зі своїм співрозмовником. А от у групових чатах і перших листах незнайомцям – це табу.

Перед дзвінком справді треба написати?

Це був би найкращий варіант, якщо ви перед дзвінком попередите колегу про це. Адже у час месенджерів і соцмереж чимало людей сприймають це як раптовий візит гостей. Якщо ж ви телефонуєте, але не отримуєте відповіді, зупиніться. Велика кількість пропущених викликів може злякати. Перед повторним дзвінком краще почекати 1 – 2 години.

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Писати треба грамотно чи можна з помилками?

Ваша грамотність у повідомленнях – прояв поваги до співрозмовника. Це можна порівняти, наприклад, із нецензурною лайкою у робочій розмові. Тому перед відправленням повідомлення уважно перечитайте свій текст. Якщо чогось не знаєте, допоможе інтернет.

І спамити не можна?

Лаконічність повідомлень – шлях до розуміння й повага до співрозмовника. Важливо чітко формулювати свої думки, особливо у групових чатах. Намагайтесь донести зміст вже у першому листі чи повідомленні. Рекомендовано утримуватись від гіфок, картинок і лірики, якщо чат винятково робочий.