У натуральних соках та смузі містяться необхідні поживні речовини для повсякденного здоров'я або для боротьби з такими вірусами, як застуда чи грип. Про найкращі поєднання фруктів розповідаємо в матеріалі.

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Які фруктові поєднання допоможуть при застуді

Апельсин, грейпфрут та інші цитрусові

Цей цитрусовий вибух містить більш ніж достатню добову рекомендовану норму споживання вітаміну С. Цей вітамін має антиоксидантні властивості, які захищають ваші клітини від шкідливих для організму речовин.

Дефіцит вітаміну С може призвести до сповільненого загоєння ран, ослаблення імунної відповіді та нездатності належним чином боротися з інфекціями.

Якщо у вас застуда, доза вітаміну С може призвести до менш важких симптомів і швидшого одужання. Для дорослих допустима верхня межа становить 2000 міліграмів на день.

Цей сік допомагає боротися із застудою / Фото Unsplash

Зелене яблуко, морква та апельсин

Морква, яблуко та апельсини – це виграшна комбінація, яка допоможе вашому організму захистити себе та боротися з інфекціями. Яблука та апельсини дають вам вітамін С.

Вітамін А, який також важливий для здорової імунної системи, міститься в моркві у вигляді антиоксиданту бета-каротину.

Морква також містить вітамін B-6, який відіграє важливу роль у проліферації імунних клітин і виробленні антитіл.

Буряк, морква, імбир і яблуко

Цей сік містить три коренеплоди, які очищають вашу імунну систему та зменшують симптоми запалення.

Запалення часто є імунною відповіддю на інфекції, які походять від вірусів або бактерій. Симптоми захворювання або грипу включають нежить, кашель і болі в тілі.

Людям з ревматоїдним артритом цей сік може бути особливо корисним, оскільки імбир має протизапальну дію.

Під час лікування запального процесу краще обирати препарати на основі натуральних компонентів. Детальніше про перевірені засоби читайте тут.