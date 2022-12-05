Важливо пам'ятати одне правило – більше не завжди означає краще. Ось список неймовірно здорових продуктів, які можуть зашкодити вам, споживати їх занадто багато.

Зверніть увагу Побутові травми: які вони бувають та як надати першу допомогу

Корисні продукти, які можуть стати шкідливими

Тунець

Це жирна риба, яка зазвичай вважається дуже корисною. Тунець є чудовим джерелом омега-3 жирних кислот і дуже високого вмісту білка. Однак тунець також може містити високий рівень забруднювача навколишнього середовища під назвою метилртуть.

Метилртуть є неврологічним токсином, який може спричинити багато негативних наслідків для здоров'я. До них відносяться затримка розвитку дітей, проблеми із зором, відсутність координації та порушення слуху та мови.

Великий тунець містить найбільше ртуті, оскільки з часом вона накопичується в їхніх тканинах. Цих великих тунців найчастіше подають як преміальні рибні стейки або використають у суші.

Дитина вагою 25 кілограмів може їсти лише одну порцію консервованого білого тунця вагою 75 грамів кожні 19 днів. Вагітним жінкам і дітям рекомендується споживати не більш ніж 2 рази на тиждень.

Кориця

Спеція має високий вміст антиоксидантів й бореться із запаленням, знижує рівень цукру в крові. Вживання кориці також було пов’язано зі зниженням ризику захворювань серця, діабету, раку та нейродегенеративних захворювань.

Однак кориця містить велику кількість сполуки під назвою кумарин, яка може бути шкідливою у великих дозах.

Допустима добова доза кумарину становить 0,1 міліграма на 1 кілограм маси тіла. Споживання значно більшої кількості може спричинити токсичність печінки та рак.

Максимальна добова норма звичайної кориці становить 0,5 – 2 грамів. Однак ви можете з’їдати до 5 грамів (1 чайної ложки) цейлонської кориці на день.

Кава

Активним інгредієнтом звичайної кави є кофеїн, кожна чашка якого містить у середньому 80 –120 міліграмів. Добове споживання 400 міліграмів, як правило, вважається безпечним.

Однак споживання понад 500 – 600 міліграмів на день може бути надмірним. Це перенавантажить нервову систему, спричинивши безсоння, дратівливість, спазми в шлунку, прискорене серцебиття.

Контролюйте споживання кави / Фото Unsplash

Кількість кофеїну, необхідна для виникнення цих побічних ефектів, значно відрізняється. Деякі люди можуть пити скільки завгодно кави, тоді як інші відчувають симптоми при вживанні невеликої кількості кофеїну.

Печінка

Печінка тварин дуже поживна, адже багата на залізо, В12, вітамін А та мідь. Проте 100-грамова порція яловичої печінки містить у 6 разів більше рекомендованої дієтичної норми вітаміну А та в 7 разів більше міді.

Вітамін А є жиророзчинним вітаміном, тобто він зберігається в нашому організмі. Надлишок може викликати симптоми токсичності вітаміну А. Симптоми можуть включати проблеми із зором, біль у кістках і підвищений ризик переломів, нудоту та блювоту. Вживання занадто великої кількості міді може спричинити отруєння.

Незважаючи на те, що печінка неймовірно корисна і поживна, її не варто вживати щодня. Досить їсти раз на тиждень.

Чим харчується імунна система: ви можете допомогти їй працювати краще. Розповідаємо, як це зробити, у нашому матеріалі.