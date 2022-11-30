Багато популярних здорових продуктів швидко псуються і їх потрібно вживати протягом кількох днів. На щастя, є продукти, що зберігаються довго й містять не менше поживних властивостей.

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Які продукти треба завжди мати під рукою

Горіхи та насіння

Горіхи та насіння забезпечують корисні жири, насичений білок, клітковину та низку вітамінів і мінералів. Залежно від типу, їх можна зберігати при кімнатній температурі протягом 1 – 4 місяців.

Горіхи та насіння можна використовувати в багатьох стравах, у тому числі вівсяних пластівцях, йогуртах і салатах.

Мед і кленовий сироп

Кожен час від часу потребує трохи солодкого. Мед і кленовий сироп є натуральними підсолоджувачами, які мають унікальну користь для здоров'я.

Наприклад, сирий мед має антимікробні та протизапальні властивості та містить потужні антиоксиданти. Кленовий сироп також багатий антиоксидантами та містить невелику кількість поживних речовин, таких як магній, калій і марганець.

Мед – надзвичайно корисний продукт тривалого зберігання / Фото Unsplash

Яблучний оцет

Яблучний оцет часто застосовують на кухні. Наприклад, це ефективний універсальний очищувач, який можна використовувати як ароматну добавку до соусів чи випічки.

На додаток до своєї універсальності, цей оцет неймовірно корисний. Дослідження показали, що він може мати протидіабетичні, протизапальні, антиоксидантні властивості та зміцнювати здоров'я серця.

Часник і цибуля

Доведено, що регулярне вживання цих продуктів може допомогти знизити ризик розвитку різних захворювань, у тому числі певних видів раку, психічних розладів, хвороб серця та діабету.

Яйця

Це універсальна їжа, якою можна насолоджуватися в будь-який час доби. Вони наповнені білком і майже всіма вітамінами та мінералами, що необхідні вашому організму для розвитку.

Спробуйте приготувати овочевий омлет або додайте смажене яйце до вівсяної каші, салатів чи овочевих страв, щоб підвищити вміст білка.

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