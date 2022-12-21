Правильні сніданки мають баланс білків, жирів і складних нерафінованих вуглеводів – в ідеалі з цільних продуктів, а не з високооброблених. Ось кілька корисних варіантів сніданку, які варто спробувати.

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Які страви корисно їсти на сніданок

омлет зі шпинатом, помідорами та сиром;

цільнозерновий тост з авокадо і яйцем;

грецький йогурт зі свіжими фруктами, горіхами та крапелькою меду;

бананові млинці;

вівсянка з грецьким йогуртом та ягодами.

бутерброд або буріто з яйцями, сиром та авокадо.

Їжте на сніданок омлет / Фото Pexels

Крім того, кидайте виклик своїм звичкам, не обмежуючись типовими продуктами. Будь-яке поєднання продуктів, що містить білок, корисні жири (авокадо, оливкова олія, горіхи, насіння), і вуглеводи, що забезпечують енергію, може стати чудовим сніданком, навіть якщо це залишки їжі.

До речі, вам не потрібно снідати одразу, коли прокидаєтеся. Багато людей не відчувають голоду після сну, тому не варто себе примушувати. Хоча ви, мабуть, чули, що сніданок є найважливішим прийомом їжі за день.

Однак ще важливіше – відчувати сигнали голоду, ніж примушування себе їсти, коли ви цього не хочете.

Що не варто їсти на сніданок

На жаль, багато звичайних продуктів для сніданку не відповідають не є корисними і можуть дуже швидко викликати відчуття голоду. Ось, що не варто обирати на сніданок:

гранола (часто містить доданий цукор);

млинці або вафлі;

випічка;

солодка кава;

соки.

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