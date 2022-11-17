Шкіра – найбільший орган тіла. Нездорове та нерегулярне харчування може спричинити дефіцит вітамінів та антиоксидантів, що необхідні для шкіри.

У цій статті ми розповімо про 4 найважливіші вітаміни, які є корисними для підтримки сяючої шкіри та лікування багатьох її "захворювань", таких як темні плями, почервоніння, зморшки тощо.

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Які вітаміни роблять шкіру молодшою

Вітамін С

Вітамін С міститься у зовнішньому та внутрішньому шарах шкіри. Завдяки своїм антиоксидантним властивостям він відіграє життєво важливу роль у виробленні колагену. Він також допомагає загоювати рани, захищає від пошкодження УФ-промінням, бореться з ознаками старіння, появою кіл під очима та почервонінням, розгладжує зморшки та вирівнює тон шкіри.

Де знайти в їжі: апельсини або інші цитрусові, помідори, перець, ківі, полуниця, броколі, шпинат, апельсиновий сік.

Вітамін D

Згідно з деякими дослідженнями, через нестачу вітаміну D виникають вугрі, а шкіра стає сухою.

Де знайти в продуктах: апельсиновий сік, йогурт, жирна риба, сардини, вся сира морська риба, лосось, тунець, скумбрія, жир печінки тріски, яловича печінка, яєчні жовтки.

Вітамін Е

Вітамін Е є антиоксидантом, групою з 8 жиророзчинних сполук, які захищають від пошкодження сонцем, вікового пошкодження клітин і запалення шкіри. Він життєво важливий для імунної системи, гарного зору, боротьби з темними плямами та зморшками.

Де знайти в продуктах: мигдаль, арахіс, фундук, насіння соняшнику, авокадо, шпинат, кіноа, зелень буряків, соєві боби.



Темні кола зникають, коли є норма вітаміну E / Фото Unsplash

Вітамін К

Вітамін K – це група (K1, K2) жиророзчинних сполук, що допомагає покращити пігментацію шкіри та її стан, враховуючи розтяжки, шрами, темні плями тощо. Дослідження показали його важливість для загоєння ран завдяки антиоксидантним властивостям.

Де знайти в їжі: листова капуста, петрушка, авокадо, шпинат, броколі, капуста, спаржа, зелений перець, зелені боби, соєві боби, бекон, яловичий фарш, яєчні жовтки, сир, молоко, йогурт.

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