Ви можете регулярно чистити зуби, користуватися зубною ниткою та відвідувати стоматолога, але мати звички, які щодня завдають серйозної шкоди зубам. Розповідаємо про найпопулярніші з них.

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Звички, які псують зуби

Кусання нігтів

Звичка гризти нігті може призвести до розтріскування зубної емалі. Ба більше, коли щелепа тривалий час знаходиться в розігнутому положенні, це може спровокувати дисфункцію.

Не кажучи вже про те, що протягом дня на наших руках накопичується багато бактерій, які можуть викликати інфекцію, потрапляючи в рот. Тому варто намагатися якомога менше гризти нігті, щоб зберегти здоров'я ротової порожнини.

Використання зубочисток

Більшість думає, що вичищати залишки їжі в зубах за допомогою зубочистки – хороша ідея. Але насправді ці дії можуть пошкодити та інфікувати ясна. Якщо є можливість, краще використовувати зубну нитку.

Неправильне використання зубочисток може призвести до пошкодження емалі та появи подряпин на поверхні зубів.

Жорстке чищення зубів

Зуби не стануть чистішими, якщо чистити з більшою силою. Цим ви тільки нашкодите, адже щетина зубної щітки може поранити ясна і призвести до кровотечі. Зуби краще чистити м'якими круговими рухами.

Не перестарайтеся, коли чистите зуби / Фото Unsplash

Стискання і скрегіт зубами

Багато людей несвідомо стискають зуби, особливо коли сплять. Це може бути викликано нервовим перенапруженням або проблемами з диханням під час сну.

З часом ця звичка може призвести до болю в щелепі, головного болю та передчасного зношування зубів.

Часте вживання газованих напоїв та кави

Мабуть, усі знають, що газовані напої шкідливі для зубів. Але без цього пункту наш список звичок був би неповним.

Що стосується кави, іноді чашка вранці стає справжнім порятунком. Однак часте вживання цього напою може призвести до зміни кольору зубів, а цукор, який ми до нього додаємо, сприяє появі карієсу.

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