Тож поки ви поспішаєте за смачнющою порцією Біг Мак меню, ми спішимо нагадати, скільки вона "котуватиме" вашій фігурі.

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Скільки треба тренуватись, щоб спалити улюблені бургери

Гамбургер



Любите гамбургер – любіть і тренування / Фото Pexels

Аби смачнющий гамбургер не нашкодив фігурі, потрібно вивести його 15-хвилинним тренуванням. Важливо додати стрибки до улюблених планки, присідань та випадів, які вміло знешкодять 253 калорії, що поспішають до вашого животика чи стегон.

Чизбургер

Для нейтралізації цього сирного смаколика знадобиться трохи більше зусиль. Інтенсивне 30-хвилинне тренування допоможе позбутись 302 кілокалорій. Для ефективності доведеться скористатись додатковою вагою під час присідань та постояти у боковій планці.

Дабл Чизбургер

Аби спалити цю порцію, експерти рекомендують переходити до "тяжкої артилерії" – пекельної табати: 20 секунд інтенсивного руху і 10 секунд відпочинку швидко знешкодять 442 калорії. 5 раундів за 20 хвилин і можете спокійно повторити, якщо у вас залишаться сили та бажання.



Знадобиться пекельна табата / Фото Pexels

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Мак Чікен

Більше калорій – більше зусиль. Куряче м'ясо менш калорійне, але все ж загальна кількість калорій складатиме 464. Їх можна позбутись протягом 45-хвилин.

Чікен МакНагетс

Порція з 6 нагетсів коштуватиме вам 30-хвилинного тренування, яке спалить 265 калорій. Зменшити тривалість допоможе відмова від булочки та соусів.

Біг Тейсті

Це справжній тригер для вашого шлунка та фігури – 828 кілокалорії, заради яких вартує гарно попрацювати. Зі зростанням порції ми збільшуємо і час тренування. Для спалювання цього експоната McDonald’s-меню вам знадобиться активна година тренувань.

Картопля фрі



Картопля фрі потішить зайвими калоріями / Фото Pexels

Якщо ви вважаєте її чи не найбільш "дієтичною", то 30-хвилинне тренування справді здатне зробити картоплю фрі нешкідливою для фігури. В гіршому випадку 330 калорій можуть вміло конвертуватись у сантиметри на талії.

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МакФлурі карамельний

Переходимо до десертів. Улюблене морозиво коштує 354 кілокалорії, спалити які можна за допомогою інтенсивних танців протягом 25 хвилин.