Важливо не лише їсти вранці, а й подбати про корисний склад цього прийому їжі. Експертка зі схуднення Алекса Сваровських розповіла про 5 шкідливих ранкових меню та їхні замінники.

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5 шкідливих сніданків та чим їх замінити

Кукурудзяні пластівці з молоком

Більшість сухих швидких сніданків, які пропонують заливати молоком, – це концентрація цукру і смакових додатків. Єдина поживна цінність такого продукту – мізерні 2% клітковини, які є у складі.

Чим замінити? Готуємо шоколадну вівсянку: з вечора залийте кашу молоком, додайте домашній сир, какао, мед і залиште настоятись. Вранці це зекономить вам час та наситить енергією на весь день.



Пластівці – не найкращий варіант сніданку / Фото Pexels

Цукерки та шоколад

Полюбляєте ранкову дозу шоколаду запивати кавою? Такий сніданок підвищить рівень глюкози в крові та подарує вам зовсім мало енергії, яка випарується вже через пів години.

Чим замінити? У випадку, коли дуже хочеться солодкого, можна з'їсти шматок чорного шоколаду або пастили. Такими смаколиками слід себе тішити після поживного сніданку, але не замість нього. Також втамує жагу до солодкого мед.

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Круасани та інша випічка

Здоба – це швидкі вуглеводи, яких варто уникати, особливо вранці. Головна шкода у тому, що вже через пів години ви знову будете почуватись голодними, тож вирушите на пошуки нових калорій.

Чим замінити? Віддавайте перевагу білковим продуктам. Ось ідея для ранкового смаколика від тренерки: яйця, сир і мед збийте в блендері до однорідної консистенції, вилийте в форму і запечіть в духовці. Для крему використайте нежирний йогурт, какао і мед, які також варто перетворити в однорідну суміш за допомогою блендера.



Чому круасани шкідливі на сніданок / Фото Pexels

Сиркові маси та плавлені сирки

Якщо у складі сирного продукту є пальмова олія, це вже має вас насторожити, адже він точно не потішить організм користю. Додадуть шкоди ранковому прийому і цукри, штучні додатки та ароматизатори.

Чим замінити? Обирайте свіжу альтернативу – домашній сир, з якого також можна приготувати смачні солодкі сирки. Для цього потрібно збити сир з ложкою меду і бананом в блендері та зліпити масу у формочки, схожі на магазинні. Поливаємо зверху домашній десерт сумішшю какао з невеликою кількістю води й відправляємо в морозильну камеру на 1 годину.

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Каші-хвилинки

В процесі обробки корисні каші втрачають всі корисні компоненти, тож з переваг ви отримуєте хіба що швидке приготування. А от шкідливими додатками та цукром склад вас точно "потішить".

Чим замінити? Звичайна подрібнена вівсянка без добавок звариться за 3-5 хвилин, але принесе куди більше поживних речовин організму та буде безпечною для фігури. Приготувати сніданок також можна звечора, а як додатки можна використати мед, горіхи та ягоди.