Ми вже розповідали, що білковий сніданок зменшує відчуття голоду та тривоги протягом дня. Проте це не всі переваги бюджетного та доступного продукту, з якого миттю можна приготувати сніданок.

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Як яйця впливають на когнітивні функції

Серед незлічимих переваг яєць варто згадати можливість зменшити запалення, наростити м'язи та зміцнити імунну систему. Вчені вирішили не зупинятись на досягнутому та дослідити вплив білкового продукту на розумову функцію. Так в Nutritional Neuroscience нещодавно з'явилось нове дослідження на цю тему. У експерименті взяло участь 79 учасників, у віці від 18 до 75 років.

Протягом тесту вчені на різних етапах оцінювали когнітивні здібності людей. Вияснилось, що споживання гідролізату яєчного білка NWT-03 може допомогти вам виконувати якісніше буденну роботу. Під час тесту на психомоторну пильність учасники показали кращу продуктивність та реакцію.



Яйця покращують когнітивні функції / Фото Pexels

Вченим вдалось виявити позитивну тенденцію та покращення наступних функцій:

саморегуляції;

креативності;

концентрації уваги;

розумової діяльності;

оперативної пам'яті;

гальмівного контролю;

психіки та інших функцій мозку.

Однак, попри те, що результати є позитивними та багатонадійними, важко сказати, чи переваги пов'язані виключно з самим яєчним білком, оскільки в яйцях є й інші компоненти, які сприяють здоров'ю мозку та когнітивним функціям,

– пояснює експертка Кіран Кемпбелл.

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Зокрема, експертка припускає, що користь може бути пов'язана з жовтком, а точніше фітонутрієнтами, такими як холін, лютеїн і зеаксантин. Кемпбелл також зазначає, що одних яєць для здорового функціонування мозку недостатньо. Тож експертка нагадує про важливість у раціоні цільного зерна, фруктів, овочів та нежирних білків.