Длительный прием аспирина без показаний врача – это прямой путь к ряду опасных последствий, которые не заставят себя ждать. Особенно опасным это лекарство будет для пожилых людей.

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Чем опасен аспирин

Таблетка вряд ли навредит, если ее однократно принять для обезболивания. Ранее многие ученые и медики убеждали, что регулярный прием таблеток может препятствовать развитию рака толстой кишки, а также служить профилактикой с целью предотвращения сердечно-сосудистых заболеваний. В последнее время препарат вызывал немало сомнений и споров, а Немецкий фонд сердца констатирует, что эффект аспирина действительно имеет другую сторону – негативное влияние. Его прием в целях профилактики сгущения крови может быть опасен.

Здоровье сердца

В 2021 году ученые провели исследование и выяснили, что людям, имеющим даже незначительные проблемы с сердцем, аспирин употреблять не следует. Лекарство может способствовать развитию инфаркта у курящих, имеет высокое кровяное давление, высокий уровень холестерина или диабет.



Аспирин влияет на здоровье сердца / Фото Pexels

Кровотечение

Группа исследователей из Университета Джорджии проанализировала данные 1000 человек, ежедневно в течение 5 лет принимавших аспирин. Ученые зафиксировали у них понижение рисков развития проблем с сердцем. На также у ряда участников зафиксировали случаи внутренних кровотечений, в том числе в мозгу и брюшной полости.

Специалисты Целевой группы профилактических служб США (USPSTF) также провели испытания с профилактическим приемом низких доз аспирина и сообщили, что людям старше 60 лет следует отказаться от регулярного потребления аспирина из-за риска внутреннего кровотечения.

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Воздействие на печень и почки

Зафиксировали негативное влияние аспирина на печень китайские исследователи. Они предупреждают, что препарат будет особенно опасен для тех, кто уже имеет хронические нарушения. Избегать употребления аспирина также рекомендуют и людям с высоким уровнем холестерина, сердечно-сосудистыми заболеваниями, проблемными почками.

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Не забывайте и о негативном влиянии аспирина / Фото Pexels

Рак

Ранее считалось, что аспирин может эффективно защищать от некоторых видов рака, пока это не опровергли ученые. Они провели исследование, которое длилось 5 лет и привлекло 19 114 пожилых людей из Австралии и США. Выяснилось, что препарат оказывает смертельное влияние на здоровье людей. Ученые отмечают, что регулярный прием аспирина не только увеличивает риск заболевания раком, но и смертности, если человек уже болеет, в частности, раком молочной железы, предстательной железы, толстой кишки или легких.