Пам'ятаємо, що краса вашої шкіри та волосся напряму залежить від того, що ви їсте. Який напій призводить до сухості та появи зморшок, розповідаємо далі.

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Цей напій пришвидшує старіння

Алкоголь для багатьох став незмінним атрибутом свята, адже асоціюється із гарним настроєм та веселощами. На жаль, ефектом від споживання буде не лише розслабляюча дія, але й негативний вплив на здоров'я та природні процеси старіння.

Напої, окрім великої кількості калорій, "потішать" появою зморшок, набряками, сухістю, почервонінням шкіри та появою капілярної сітки. Не варто забувати, що надмірне вживання призводить і до зневоднення, через що ваша шкіра швидше старіє.

Алкоголь сприяє старінню шкіри через зневоднювальну дію. Коли шкірі не вистачає вологи, на ній швидше з'являються ознаки старіння, такі як тонкі лінії та зморшки. Це залежить від людини та від того, як її організм реагує на алкоголь, але один напій на тиждень не повинен мати надто сильного ефекту, особливо якщо постійно підтримувати водний баланс,

– пояснює сертифікована дієтологиня Моргін Клер.

Зловживання алкоголем може негативно позначитись і на вашому психічному здоров'ї, адже напій змушує організм продукувати більше гормонів стресу. Комплексний вплив стресу – це ще один прискорений фактор старіння. Нещодавно вченим також вдалось знайти зв'язок між тривогою та вживанням алкоголю.



Не зловживайте алкоголем / Фото Pexels

"Це також впливає на здорове функціонування вашої травної системи, ускладнюючи засвоєння основних поживних речовин. Це може вплинути на вашу імунну систему. Вживаючи алкоголь щодня або майже щодня, ви можете помітити, що підхоплюєте застуду, грип чи інші захворювання частіше, ніж люди, які не п'ють так часто, – пояснює експертка.

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Не варто забувати, що алкогольні напої не лише пришвидшують ваш шлях до старості, але й збільшують ризик смерті. Зокрема йдеться про підвищені шанси розвитку певних видів раку: ротової порожнини, стравоходу, горла, печінки та молочної залози.

Комплексна шкода від алкоголю звісно не буде такою нищівною, якщо напій споживати у помірних кількостях. Ви можете себе потішити протягом тижня 1 – 3 склянками улюбленого напою, так наслідки будуть майже непомітними, а смертельні недуги точно вам не загрожують.