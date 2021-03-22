За даними Американської стоматологічної асоціації (ADA), засоби, які допомагають прочистити ділянки між зубами (зубні нитки, флоси та іригатори), грають важливу роль у видаленні зубного нальоту. Саме вони допомагають досягнути туди, куди не дістає зубна щітка.

Флоси – це зубні нитки, виготовлені з різних матеріалів та розбавлені різними смаками. Своєю чергою, іригатори – це спеціальний прилад з невеликим резервуаром для рідини та ручкою з насадкою. Кожен із них вважається значно ефективнішим за зубну щітку. Коротко про переваги кожного приладу – далі.

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На жаль, мало хто вміє користуватися зубними нитками. Найчастіше різкі рухи призводять до врізання флосу в ясна, які починають кровоточити, а наліт тим часом залишається між зубами.



Захист зубів / Фото Pexels

Правильна техніка проста: рухами, які нагадують пиляння, повільно й акуратно просуваємо нитку до ясен. Такими ж рухами направляємо нитку до країв зуба. При правильному використанні ясна не травмуються, а зуби очищаються.

Якщо ж вам лінь освоювати цю техніку, зверніть увагу на іригатори. Іригатор дає сильний струмінь води або ополіскувача і видаляє наліт з міжзубного проміжку. Девайсом потрібно користуватися після звичайної чистки зубів.

Переваги використання флосів та іригатора



Чому для догляду за зубами недостатньо щітки та пасти / Фото Pexels

Профілактика зубного нальоту

Бактерії, що містяться в зубному нальоті, виділяють кислоти, які постійно атакують зубну емаль. Це призводить не тільки до карієсу, але й до захворювань, які починаються з чутливості та кровоточивості ясен та закінчуються руйнуванням тканин, що оточують корінь зубів. Скупчення зубного нальоту може затвердіти з часом та перерости в зубний камінь – проблему, яка вимагає стоматологічного втручання.

Зниження ризику виникнення карієсу

Карієс може призвести до утворення порожнини, яка викликає крихітний отвір у твердій поверхні зубів. Чим більше нальоту на емалі зубів, тим швидше розвиватиметься карієс.

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Допомога в запобіганні захворювання ясен

Гінгівіт – це рання стадія захворювання ясен. Одним з перших ознак гінгівіту є запалення навколо ясен. Вони також можуть почати кровоточити при чищенні зубів.

Якщо гінгівіт не лікувати, він може привести до серйозної інфекції – пародонтиту, який проявляється запальною реакцією у всьому організмі. Чищення зубів щіткою та зубною ниткою чи іригатором допоможе знизити ризик захворювань.

Зменшення неприємного запаху з рота

Коли їжа потрапляє в отвори між зубами, вона повільно розкладається та призводить до неприємного запаху з рота.

Підтримання здоров'я серця

Так, гігієна порожнини рота приносить користь не тільки зубам і яснам, але й серцю. Американська асоціація серця стверджує, що люди, які дбають за здоров'я зубів живуть довше. А деякі дослідження навіть встановлюють зв'язок між гігієною порожнини рота та ризиком розвитку фібриляції передсердь і серцевої недостатності.