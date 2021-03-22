Уход за зубами: зачем использовать флоссы и ирригаторы
По данным Американской стоматологической ассоциации (ADA), средства, которые помогают прочистить участки между зубами (зубные нити, флоссы и ирригаторы), играют важную роль в удалении зубного налета. Именно они помогают проникнуть туда, куда не достает зубная щетка.
Источник:24 канал
Флоссы – это зубные нити, изготовленные из различных материалов с добавлением различных вкусов. В свою очередь, ирригаторы – это специальный прибор с небольшим резервуаром для жидкости и ручкой с насадкой. Каждый из них считается значительно эффективнее зубной щетки. Коротко о преимуществах каждого прибора – дальше.
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К сожалению, мало кто умеет пользоваться зубными нитями. Чаще всего резкие движения приводят к врезкам флоссов в десну, которая начинает кровоточить, а налет все так же остается между зубами.
Защита зубов / Фото Pexels
Правильная техника проста: движениями, которые напоминают пиление, медленно и аккуратно продвигаем нить к десне. Такими же движениями направляем нить к краям зуба. При правильном использовании десна не травмируются, а зубы очищаются.
Если же вам лень осваивать эту технику, присмотритесь к ирригатору. Ирригатор дает сильную струю воды или ополаскивателя и удаляет налет из межзубных промежутков. Девайсом нужно пользоваться после обычной чистки зубов.
Преимущества флоссов и ирригатора
Почему для ухода за зубами недостаточно щетки и пасты / Фото Pexels
Профилактика зубного налета
Бактерии, содержащиеся в зубном налете, выделяют кислоты, которые постоянно атакуют зубную эмаль. Это приводит не только к кариесу, но и к заболеваниям, которые начинаются с чувствительности и кровоточивости десен и заканчиваются разрушением ткани, что окружает корень зубов. Скопление зубного налета может затвердеть со временем и перерасти в зубной камень – проблему, которая требует стоматологического вмешательства.
Снижение риска возникновения кариеса
Кариес может привести к образованию полости, которая вызывает крошечное отверстие в твердой поверхности зубов. Чем больше налета на эмали зубов, тем быстрее будет развиваться кариес.
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Помощь в предотвращении заболевания десен
Гингивит – это ранняя стадия заболевания десен. Одним из первых признаков гингивита является воспаление вокруг десен. Они также могут начать кровоточить при чистке зубов.
Если гингивит не лечить, он может привести к серьезной инфекции – пародонтиту, который проявляется воспалительной реакцией во всем организме. Чистка зубов щеткой и зубной нитью или ирригатором поможет снизить риск заболеваний.
Уменьшение неприятного запаха изо рта
Когда пища попадает в отверстия между зубами, она медленно разлагается и приводит к неприятному запаху изо рта.
Поддержание здоровья сердца
Да, гигиена полости рта приносит пользу не только зубам и деснам, но и сердцу. Американская ассоциация сердца утверждает, что люди, которые заботятся о здоровье зубов живут дольше. А некоторые исследования даже устанавливают связь между гигиеной полости рта и риском развития фибрилляции предсердий и сердечной недостаточности.
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